"Kärnten Läuft" am Wochenende führt zu Umleitungen und der Sperre von Haltestellen.

KLAGENFURT. Am Samstag und am Sonntag, 22. und 23. August, geht "Kärnten Läuft" über die Bühne. Aufgrund von "Corona" findet die Sportveranstaltung im Bereich Stadion – Sattnitz – Südring – Metnitzstrand – Krumpendorf – Lendkanal – Villacher Straße statt. Es gibt Umleitungen und Haltestellen-Sperren der KMG-Linien, jeweils ab Betriebsbeginn und bis ca. 12.30 Uhr (Samstag) bzw. ca. 14.30 Uhr (Sonntag). Am Samstag gibt es auch noch einen "Night Run". Auf folgenden Linien ist auch mit Verspätungen zu rechnen.

Die Umleitungen

Samstag: Viertelmarathon (ab Betriebsbeginn bis ca. 12.30 Uhr):

Buslinie 60:

stadtauswärts: ab Baumbachplatz – Luegerstraße – Ginzkeygasse – Universitätsstraße – Neckheimgasse – Villacher Straße – Bahnhof West

stadteinwärts: ab Bahnhof West – Villacher Straße – Mozartstraße – Kranzmayerstraße – Siebenhügelstraße

In beiden Richtungen werden folgende Haltestellen nicht bedient: Rudolf-Kattnig-Straße, Ganghofergasse, Frodlgasse, Universität, Universitätsstraße, Europapark. Die Haltestellen Zaungasse und Mozartstraße werden stadtauswärts nicht bedient.

Buslinie 81:

stadtauswärts: ab Haltestelle Ginzkeygasse – links in die Mozartstraße – Kranzmayerstraße – Siebenhügelstraße – Waidmannsdorfer Straße – Südring – Glanfurtgasse

stadteinwärts: ab Krottendorf – Glanfurtgasse – Südring – Waidmannsdorfer Straße – rechts in die Hubertusstraße – Zaungasse – Siebenhügelstraße – Luegerstraße – Villacher Straße

In beiden Richtungen werden folgende Haltestellen nicht bedient: Jugendgästehaus, Universität, Universitätsstraße, Süduferstraße GH Rösch, Höhenweg, Sylvesterweg. Stadteinwärts werden außerdem die Haltestellen Ginzkeygasse und Luegerstraße nicht bedient.

Buslinie 85:

Fährt nur bis zur Haltestelle Zaungasse stadteinwärts.

Folgende Haltestellen werden nicht bedient: Mozartstraße, Rudolf-Kattnig-Straße, Ganghofergasse, Weihergasse, Sumpfweg, Stadion und Zaungasse (stadtauswärts).

Samstag: "Night Run" (ab ca. 16.30 bis 21 Uhr):

Buslinie 85:

ab Haltestelle Ganghofergasse weiter zur Haltestelle Universität

Ab Haltestelle Universität weiter über die Kranzmayerstraße zur Siebenhügelstraße und weiter über Linie.

Folgende Haltestellen werden nicht bedient: Weihergasse, Sumpfweg, Stadion.

Für die Haltestelle Zaungasse (stadteinwärts) wird eine Ersatzhaltestelle in der Troyerstraße eingerichtet.

Sonntag: Halbmarathon (ab Betriebsbeginn bis ca. 14.30 Uhr):

Buslinie 10:

Die Haltestellen Lendhafen und Schiffsanlegestelle (beide stadtauswärts) werden geringfügig verlegt.

Buslinie 60:

stadtauswärts: in der Kranzmayerstraße rechts in die Mozartstraße – links in die Ginzkeygasse – Universitätsstraße – Neckheimgasse – Villacher Straße

stadteinwärts: ab Haltestelle Neckheimgasse – Villacher Straße – Mozartstraße – Kranzmayerstraße – Siebenhügelstraße und weiter über Linie

In beide Richtungen werden diese Haltestellen nicht bedient: Rudolf-Kattnig-Straße, Ganghofergasse, Frodlgasse, Universität.

Buslinie 85 (wie Samstag):