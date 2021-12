KLAGENFURT. Berührende Szenen spielten sich heute, 15. Dezember 2021, in der Klagenfurter Innenstadt ab. Dabei stellte sich eines heraus: der musikalischte Lieferando-Zusteller kommt wohl aus Klagefurt. Der radfahrende Essensbote nutzte seine Pause ganz kreativ: zwischen dem Essen-ausliefern stoppte der Lieferando-Fahrer in der Wiener Gasse bei einem Straßenmusiker für ein kurzes musikalisches Stelldichein. Der Saxophonist und der Essensbote gaben in der Klagenfurter Fußgängerzone eine Version des beliebten Oldies "Stand By Me" von Ben E. King zum Besten. Die Menschen in der Wiener Gasse konnten ihren Augen nicht trauen: ein Straßenmusiker und ein Sänger in einer orangefarbener Lieferando-Uniform performen "Stand By Me". Schnell bildete sich eine kleine Schar an Zusehern, die Pandemie war für einige Minuten wie aus dem Gedächtnis gelöscht. Ein Blick in die Augen der Menschen reichte: jegliche gesellschaftliche Spaltung war durch die Kraft der Musik vergessen.

Hier das Video der ungewöhnlichen und berührenden Performance.