Ein 34-jähriger Mann aus Klagenfurt wurde gestern, Donnerstag, zum wiederholten Male handgreiflich gegenüber seiner 36-jährigen Frau. Bei seiner Festnahme griff er zudem Polizeibeamte an. Der Mann wurde angezeigt.

KLAGENFURT. Nachdem ein 34-jähriger Mann aus Klagenfurt bereits am Vortag seine 36-jährige Frau mit dem Umbringen bedroht hatte, kam es gestern, Donnerstag, gegen 16.00 Uhr erneut zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden, wobei der Mann seine Frau in der Küche der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt gegen die Wand gedrückt und gewürgt hat, um an ihr Handy zu kommen.

Frau erstattet Anzeige

Die Frau flüchtete daraufhin mit den beiden Kindern zu ihrem Auto, worauf ihr Mann versuchte, sie wieder aus dem Auto zu zerren und erst nach Zurufen eines Nachbarn davon abgelassen hat. Anschließend erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Aggressiv gegenüber den Polizeibeamten

Nachdem der Mann in weiterer Folge in einem naheliegenden Cafe angetroffen werden konnte, wurde er nach Einvernahme und Ausspruch des Betretungs- und Annäherungsverbotes auf der PI St .Peter gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten plötzlich aggressiv und griff diese tätlich an, worauf er festgenommen werden musste und er sich auch dagegen massiv wehrte. Im Zuge der Amtshandlung wurde bei ihm auch ein Päckchen mit Cannabiskraut sichergestellt. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überstellt und wird angezeigt.