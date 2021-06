Mai war zu kalt: Bio-Erdbeeren Blasehof in Maria Saal und Kärntner Früchtewelt in Ebenthal gehen davon aus, dass ab 8. Juni 2021 die Erdbeersaison beginnt.



EBENTHAL/MARIA SAAL. Alle Liebhaber der roten süßen Früchte müssen heuer geduldig sein: Denn durch den nass-kalten Mai wird sich die Erntezeit der Erdbeeren nach hinten verschieben. "Die Vegetation ist gut zehn Tage verzögert. Wir werden voraussichtlich in der zweiten Juni Woche aufsperren", sagt Daniel Dörfler, der mit seiner Familie seit mehr als zehn Jahren Bio-Erdbeeren in Arndorf in Maria Saal anbaut. Der erfahrene Bio-Bauer geht von 8. oder 9. Juni aus. Da die Natur sich nicht eingrenzen lässt, kann das aber nur als Richtwert genommen werden. Dass es vor der Ernte so naß war, war für die Erdbeeren sogar gut. Gefährlich wird die Feuchtigkeit für die roten Früchte, wenn sie erntereif sind. Knapp zwei Hektar Erdbeeren werden auf den Feldern des Blåsehofs in Arndorf/Maria Saal angebaut. "Wir spritzen wirklich nichts", betont Dörfler. Das Jäten der Beikräuter erfolgt in mühsamer Handarbeit. So spät war der Erntebeginn noch nie. Mehrere Sorten wachsen am Blåsehof, die Hauptsorten Lilian und Sonata, neu ist heuer die neue Sorte Renaissance oder Rumba. Erdbeerfans aus der ganzen Region kommen zum Bio-Erdbeeren ernten, sogar aus der Steiermark und Slowenien.

Selbstabholen oder Pflücken

Ein wenig anders sieht die Situation in der Kärntner Früchtewelt in Ebenthal aus. Hier bekommt man die wohlschmeckenden gesunden Früchte schon seit längerem, nur halt aus dem Folientunnel. Dafür aber aus der Region – das hat Seltenheitswert. Vor fünf Jahren hat die Familie Glantschnig mit dem Anbau von Heidelbeeren zum Selbstpflücken begonnen. Vor drei Jahren wurde das Sortiment um Spargel erweitert. Im letzten Jahr wurde zum ersten Mal ein Feld zum Selbstpflücken ins Leben gerufen. Was in der Kärntner Früchtewelt besonders ist: Die Erdbeeren wachsen in einer Höhe von etwa 1,2 Metern. In Rinnen werden die Früchte angebaut und lassen sich so leicht ernten. "Wir wollten etwas Spezielles machen, die Qualität ist einfach ausgezeichnet, da die Pflanzen noch dazu vor Regen geschützt sind", sagt Glantschnig. Da die Erdbeeren letztes Jahr so gut angenommen wurden, wurde heuer erstmals ein Folientunnel errichtet.