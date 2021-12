KLAGENFURT. In der Nähe vom Lerchenfeld Gymnasium und der VS 1 wurde eine Geschwindigkeitsanzeigetafel installiert. Sie soll die Verkehrssicherheit in diesem frequenzstarken Bereich erhöhen. Vor allem in der Früh und zu Mittag herrscht hier starke Frequenz. Die Abteilung Straßenbau hat deshalb auf der Höhe der Bäckerei eine Geschwindigkeitsanzeigetafel angebracht. Sie zeigt die gefahrenen km/h an. Außerdem erscheint dazu ein grünter, oranger oder roter Smiley, je nachdem ob das Tempolimit von 30 km/h eingehalten wurde oder nicht. "Wir sind laufend bemüht, die Schulwege für alle Verkehrsteilnehmer noch sicherer zu machen. Mit der Geschwindigkeitsanzeigetafel in der Radetzkystraße leisten wir einen weiteren Beitrag dazu und nehmen die Anrainerwünsche ernst", so Stadträtin Sandra Wassermann, die sich mit Stefan Fekonja der FPÖ Ortsgruppe Kreuzbergl und mit Stadtparteiobmann Gernot Darmann von der Installation überzeugten.