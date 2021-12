Gerade die Augen der Kinder glänzen an Heiligabend besonders hell, wenn sie Geschenke und Christbaum sehen.

KLAGENFURT. Nicht alle haben in ihrem Leben soviel Glück, daher will der gemeinnützige Verein "Soldaten mit Herz" im Rahmen der Aktion "Spielen Sie Christkind", organisiert von Post und Sameritabund notleidenden Kindern und Jugendlichen eine Freude machen. "Wir haben in den letzten Wochen österreichweit mittlerweile rund 230 Weihnachtspakete für über 130 bedürftige Kinder sowie Jugendliche organisieren können. Die Spendenbereitschaft unserer Kameraden, insbesondere aus der Miliz, ist phänomenal", freut sich Korporal John Patrick Platzer, der auch Vereinspräsident der Soldaten mit Herz ist. Auf der Vereinswebseite war die Wundschliste ans Christkind einsehbar und damit konnte jeder ganz einfach mitmachen. Der Wunsch eines Kindes wurde ausgewählt, anschließend das Geschenk besorgt, verpackt und versandt. "Danach haben wir die Übergaben an die jeweiligen sozialen Einrichtungen koordiniert. Es macht demütig zu wissen, dass jedes einzelne dieser Pakete heuer für ein Weihnachtswunder unter Christbaum sorgen wird", so Platzer.

Im Einsatz gesammelt

Die erste Assistenzkompanie in Strass in der Steiermark hat einen ganz besonderen Herzenswunsch einer in Not geratenen 16-Jährigen erfüllt. Sie wohn in einer betreuten Jugendwohngemeinschaft und hat eine Lehre begonnen. Für ihre Ausbildung braucht sie dringend einen neuen Laptop. Innerhalb weniger Wochen konnte dieser durch die Spenden der Kameraden gekauft werden. Zudem wurde auch hilfreiches Zubehör, wie Maus, Rucksack und Kopfhörer besorgt. Federführend bei dieser Aktion waren Kompaniekommandant Hauptmann Granig und der Salzburger Landesobmann der Chargengesellschaft Gefreiter Klaus. "Der Leitsatz des Bundesheeres lautet 'Schutz und Hilfe'. Das machen wir hiermit und möchten ihr mit unserem Geschenk auch einen guten Start in die Berufswelt wünschen", so Klaus. Und Granig ergänzt: "Es war uns eine persönliche Freude mitzuwirken und die Aktion mit unserer Kompanie zu unterstützen. Ich danke meinen Kameraden die mitgeholfen haben einem jungen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern."