Der über die Grenzen hinaus bekannte Regisseur, Autor, Schauspieler und Musiker Alexander Kuchinka kommt endlich wieder in seine Heimatstadt Klagenfurt - und das nicht alleine. Gemeinsam mit Kabarettist Robert Kolar werden sie in ihrem Gastspiel am Dienstag 26. April und am Freitag 6. Mai die Lachmuskeln wieder zum zittern bringen.

KLAGENFURT. Unter dem Titel "Treffen sich zwei …" kehrt der bekannte Schauspieler und Regisseur Alexander Kuchinka für zwei Gastspiele nach Klagenfurt zurück. Doppelconférencen und sonstige Blödeleien werden hier gemeinsam mit dem Schauspieler und Kabarettisten Robert Kolar auf die lustigsten Weisen dargebracht.

Wenn sich zwei treffen, freut sich...?

Das Publikum. Zumindest wenn die beiden Robert Kolar und Alexander Kuchinka heißen und der Treffpunkt eine Kleinkunstbühne in Klagenfurt ist. Wer bereits Stücke des Kärntner Regisseurs Kuchinka gesehen hat, weiß was zu erwarten ist: Ein Feuerwerk an pointenreichen Zusammenstößen, Wortwitzduellen und musikkabarettistischen Auseinandersetzungen. Angefangen von bewährtem Alt-Wiener Repertoire bis hin zu frechen Neudeutungen.

Bühnenunterhaltung im Zweiertakt

Und wenn die beiden Herrn zwischendurch auch einmal genug voneinander haben und die Bühne solo für sich beanspruchen, treffen sie immer noch zielgenau: und zwar das werte Publikum direkt ins Zwerchfell. Man darf sich auf beste Bühnenunterhaltung im Zweiertakt freuen, mit gewohnt gnadenloser Trefferquote. Nicht umsonst beginnen die besten Witze mit: Treffen sich zwei …

Wann und wo?

Am Dienstag, dem 26. April 2022 und am Freitag, dem 6. Mai kann man die Veranstaltung der beiden Komiker um jeweils 20 Uhr im Lustgarten Klagenfurt (Rosentaler Staße 145) besuchen.