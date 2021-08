Pädagogik-Expertin Veronika Michitsch schreibt einzigartiges Kinder- und Sachbuch über die Trotzphase.

KLAGENFURT. Eigentlich ist der kleine Tiger aus dem Dschungel voller Tatendrang, liebt es mit den Affen zu tollen, im Fluss zu tauchen dabei den Wassermann zu besuchen und mit dem Faultier Termiten zu verspeisen. Eines Tages erlebt der kleine Tiger eine Verwandlung und will einfach nicht mehr spielen und herumtollen. Die Klagenfurter Pädagogin Veronika Michitsch thematisiert in ihrem neuesten Werk "Der kleine Tiger will nicht", das im Verlagshaus Hernals erschienen ist, das Thema Trotzphase.

Ratgeber und Bilderbuch

"Die Idee dazu hatte ich schon vor vier Jahren. Das Buch ist das erste Werk aus meiner entwickelten Edulino-Serie. Dabei handelt es sich um einen Mix aus Erziehungsratgeber und einem Kinderbuch zum Vorlesen in einfacher Sprache", sagt die gebürtige Villacherin. Damit hat die kreative Pädagogin eine Marktlücke entdeckt. "Viele haben einfach nicht die Zeit, dass sie sich Erziehungsratgeber durchlesen. Oftmals wird schnell im Internet recherchiert", sagt die diplomierte Pädagogin, die u. a. an der Alpen-Adria-Universität an der Abteilung für Schulpädagogik und Historische Bildung tätig ist. Das Buch soll dazu beitragen, Kinder besser zu verstehen. Denn jeder, der Kinder hat, weiß: Die Trotzphase wird gelinde gesagt zur Herausforderung. Denn in der Trotzphase kommen mitunter unschöne Seiten zum Vorschein, werden Grenzen ausgelotet und unerwartete Wutausbrüche stehen an der Tagesordnung. Michitsch bringt einerseits Erklärungen, wieso die Trotzphase essenziell für die kindliche Entwicklung ist, und andererseits gibt sie viele klare Handlungsanweisungen wie Eltern, Großeltern und Erzieher mit Kindern in dieser Phase umgehen können. "Es darf auch jemand einmal nicht wollen. Es geht darum, die Kinder wertfrei besser zu verstehen", sagt Michitsch, die auch das Bildungsunternehmen "Bildungszentrale" gegründet hat. Auf den erhobenen Zeigefinger wird bewusst verzichtet. Was viele nicht wissen: Kleine trotzige und wütende Tiger finden die Lösung für das emotionale Dilemma von alleine.

Liebevoll gestaltet

Einen wesentlichen Beitrag zum Kinderbuch hat die Künstlerin Lily Pril beigesteuert. Mit viel Liebe zum Detail hat die Klagenfurterin die Lebenswelten des kleinen Tigers gezeichnet. Ein Faultier, das verdutzt dreinschaut, ein mit Schlamm vollgespritztes Wildschwein und verschreckte Affen – all das u.v.m. hat Pril mit feiner Feder und viel Farbe kindgerecht gezeichnet.

Der kleine Tiger erobert die Bühne

Das Buch wird auch als interaktives Kinder-Theaterstück aufgeführt. Am 10. August in Bleiburg im Werner Berg Museum, von 16-18 Uhr. Am 11. September in Rosegg, in der Galerie Sikoronja, von 14-16 Uhr. In Villach wird "Der kleine Tiger will nicht" wieder im Dinzlschloss und in der Galerie Freihausgasse aufgeführt, die Termine werden noch bekannt gegeben.

Zur Sache

"Der kleine Tiger will nicht" Verlagshaus Hernals, pädagogisches Bild- und Bildungsbuch mit Unterstützung von Stadt Villach, Stadt Klagenfurt, Land Kärnten und Wien. ISBN: 978-3-3903442-07-8.