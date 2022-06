Ein Überfall auf ein Wettlokal in Welzenegg endete mit einer erfolglosen Suchaktion in der Nacht, wieviel geraubt wurde ist noch unklar.



KLAGENFURT. Gestern Abend gegen 23.00 Uhr überfiel ein bisher unbekannter männlicher Täter ein Wettlokal in Klagenfurt. Er betrat das Lokal mit einer Faustfeuerwaffe in der Hand und bedrohte die 36-jährige Mitarbeiterin mit dieser. Nach der Herausgabe des Geldes flüchtete er in unbekannte Richtung. An der sofort ausgelösten Fahndung waren neben den Streifen aus dem Stadtgebiet von Klagenfurt die Bereitschaftseinheit, der Hubschrauber „Libelle FLIR“ und das Einsatzkommando Cobra beteiligt. Die Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos. Die Ermittlungen wurden durch das Landeskriminalamt Kärnten übernommen. Wieviel Bargeld der Täter raubte ist zum jetzigen Stand noch zu ermitteln, so die Polizei auf Nachfrage.