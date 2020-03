Am Freitag und Samstag werden Schüler aller Mode-Jahrgänge der WI'MO das Casineum Velden in einen Modetempel verwandeln. Auch Upcycling wurde als Thema gewählt.

KLAGENFURT, VELDEN (vp). 150 Schülerinnen und Schüler der Modeschule Klagenfurt (WI'MO) proben schon seit Wochen für die großen Tage. Noch länger haben sie auf die große Modeschau mit dem heurigen Motto "Fashion for Future" hingearbeitet – unzählige Stunden. Es gibt vier Vorstellungen der Schüler aller Jahrgänge (eins bis fünf). "Und da werden etwa 300 Modelle zu aktuellen Themen wie nachhaltige Mode, innovatives Design und Haute Couture präsentiert. Es läuft ab wie bei den großen Fashionshows – es wird bis zur letzten Minute gearbeitet", erzählt Maria Unterkofler, Fachvorständin für Mode, nicht ohne Stolz.

Tradition bis High-Tech

Für das heurige Thema "Fashion for Future" wurden verschiedene Zugänge gewählt: Wie findet Mode heutzutage statt? Welche Zielgruppen gibt es? "Tradition liegt wieder sehr im Trend, weshalb eine Kollektion mit Dirndln zu sehen sein wird", so Unterkofler.

Eine weitere beschäftigt sich mit High-Tech-Fasern, also der Zukunft der Materialien. Hierbei werden sogar fluoreszierende Stoffe zu sehen sein. Außerdem im Programm: spezielle Formen, also nicht nur Stoff. Unterkofler verrät: "Es gibt Modelle, die unter anderem mit Bauschaum und Kleber entstanden sind."

Mode und Kunst

Auch der Kunst wird Raum gegeben – im Rahmen von einer Kooperation mit dem Museum Gugging (Niederösterreich). Bilder aus dem Museum wurden dabei in Kleidung "umgesetzt" bzw. auf Stoff gedruckt.

Eine weitere Kollektion zeigt Mode, die den (All-)Tag begleitet. "Vom hübschen Morgenmantel über den Business-Look fürs Büro bis zum Abendkleid."

Nachhaltige Modelle

Das Thema momentan ist die Nachhaltigkeit. Auch dem widmeten sich die WI'MO-Schüler. Gemeinsam mit Bodypainterin und Künstlerin Birgit Mörtl ist ein Projekt entstanden, bei dem kreative Modelle aus Abfall kreiert wurden – aus Papier, Plastikflaschen, Elektro-Material, aus Trinkhalmen oder alten Vorhängen.

Denn Umweltschutz, faire Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit in der Textilbranche sind den Schülern wichtig. Man muss nur bedenken, dass jährlich 53 Millionen Tonnen Textilfasern produziert werden. 70 Prozent davon landen auf Mülldeponien, nur ein Prozent wird recycelt. Unterkofler: "Fast Fashion und Online-Shopping beschleunigen den Trend der Überproduktion. Ein sorgsamer Umgang mit Ressourcen und eine Sensibilisierung des eigenen Kaufverhaltens sind gefragt."

Alles Unikate

Der Großteil der Modelle gehört übrigens den Schülern – alles Unikate, versteht sich. "Besonders in den Haute-Couture-Kleidern stecken so viele Stunden Arbeit, die gibt niemand her", weiß Unterkofler.

Die Schüler präsentieren ihre Modelle selbst am 6. und 7. März im Casineum Velden, choreografiert von niemand Geringerem als Dirk Smits.

WI'MO-Modeshow "Fashion for Future" Casineum Velden

Freitag, 6. März 2020:

17.30 Uhr: Premiere

Premiere 20 Uhr: 2. Vorstellung Samstag, 7. März 2020

17 Uhr: 3. Vorstellung

3. Vorstellung 19.30 Uhr: 4. Vorstellung Casineum Velden