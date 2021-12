Ein Geschenk – ein Lächeln, so lautet seit mittlerweile sieben Jahren das Motto des gemeinsamen Adventkalenderengagements der FH Kärnten und der mobilen Kinderkrankenpflege MOKI Kärnten.

Ein Kinderlächeln ist das Schönste

Jedes Jahr finden sich Kolleginnen und Kollegen der Fachhochschule, die bereit sind, einen der Geschenkewünsche der kranken Kinder und ihrer Geschwister, die allzu oft aus dem Blick geraten, zu erfüllen. Auch heuer ist dies eindrucksvoll gelungen: Binnen weniger Stunden haben sich MitarbeiterInnen aus allen fünf Campus-Standorten und allen Studiengängen gemeldet, um ein Geschenk zu besorgen, berichtet Martina Keuschnig, die im Büro der Geschäftsführung das Projekt koordiniert hat. „Es ist eines der Schönsten, Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und das können wir über diese Projekte nun seit mehreren Jahren machen. Zudem kommen wir über Verantwortung zeigen! so in Kontakt mit Organisationen, die wir vorher noch nicht gekannt haben. Es ist ein sehr niederschwelliger Zugang und eine tolle Möglichkeit, konkret selbst etwas Gutes zu tun“, so Keuschnig.

Kleine Geschenke große Freude

Und nun sitzen die Geschäftsführerin von MOKI Kärnten und ein Team der FH Kärnten im großen Hörsaal 1 am Campus in Villach. Sie verpacken nun gemeinsam die besorgten Wünsche zu liebevoll gestalteten Weihnachtsgeschenken, die dann auch persönlich beschriftet werden. So verschwindet ein Kindergummischwert ebenso hinter buntem Papier wie Puzzlespiele und Kuscheldecken. Oft sind es so einfache Wünsche, die die Sehnsucht nach Geborgenheit zeigen, den viele kranke Kinder in sich tragen. „Wenn sich Kinder eine Strickjacke oder einen Skianzug wünschen, dann gibt das ein wenig zu denken und es ist zugleich so schön“, meint Marco Buttazoni vom FH-Marketing. Und dann runzelt er die Stirn, weil der kleine Zettel mit dem Namen des Kindes, dem das soeben verpackte Paket gehören wird, verschwunden ist. Da heißt es auf der langen Liste suchen, damit jedes Packerl auch richtig beschriftet seinen Empfänger findet.

Shöpping ist hoch im Kurs

Was den Verantwortlichen der FH heuer besonderes Anliegen war, war es, alle Kolleginnen und Kollegen zu bitten, die Geschenke unbedingt bei regionalen Händlern oder auf regionalen Einkaufsplattformen einzukaufen, um den heimischen Handel zu fördern. „Auch damit leisten wir einen kleinen Beitrag, der im Bewusstsein unserer MitarbeiterInnen sicher weiterwirkt.“

Wie eine kleine Feier

Sabine Grünberger die Geschäftsführerin von MOKI Kärnten unterstreicht den Wert dieser Kooperation. „Wir sind als Organisation schon lange mit der Fachhochschule in vielerlei Hinsicht gut verbunden, da passt dieses schon traditionelle gemeinsame Verantwortung zeigen! Projekt immer wieder so gut. Die Aufmerksamkeit, die wir und die betreuten Familien damit erhalten, sind kostbar, gerade in diesen herausfordernden Zeiten.“ Und bei Xmas-Songs und selbstgebackenen Keksen wird die Fortsetzung des Projektes im kommenden Jahr gleich fixiert. Zumal dieses gemeinsame Einpacken für alle hier jedes Jahr so wie eine kleine Weihnachtsfeier ist, einige Stunden der Entspannung und des Besinnens auf das Wesentliche in der so hektischen Vorweihnachtszeit.

Das Projekt findet statt im Rahmen des Adventkalenders des Netzwerks Verantwortung zeigen!, einem Verbund von Unternehmen und Organisationen, die sich mit konkreten Aktionen für verantwortliches Wirtschaften und guten sozialen Zusammenhalt im Land stark machen. 85 Unternehmen sind Partner des Netzwerks, FH Kärnten & MOKI Kärnten sind schon seit Jahren im Netzwerk aktiv.