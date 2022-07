Wir wollen eine langfristige Lösung und keinesfalls einen, wie kolportiert jahrelangen „Straßenkampf“; nein wir wollen friedlich miteinander auskommen! Daher appellieren wir an alle beteiligten, insbesonders an den Magistrat als Straßenerhalter, geeignete Maßnahmen zu setzen, die den Anforderungen gerecht werden!

Wir haben in einem Teil der Berg- und Rothauerstraße gezeigt wie Hecken einerseits präventiv und andererseits den Gesetzen entsprechend (Sicht über den Straßenverlauf) geschnitten werden sollen!

Kommentare:

Valentin K: auf einer öffentlichen Straße muss es doch möglich sein, dass man sich als Radfahrer mit einem Auto gefahrlos begegnen kann…

Bruno P: Ich fuhr mit meinem Fahrrad die Straße in Richtung West, da kam ein Auto entgegen, ich versuchte möglichst weit an den Straßenrand zu fahren, da verletzte ich mich an den scharfen Spießen der angrenzenden Fichtenhecke! Ein Ausweichen in Bereich ist derart gefährlich, ja unmöglich! Wir erinnern uns wie ein Kind am Straßenrand sein Augenlicht verlor!

Richard D: Es ist nicht zumutbar, dass es in der Bergstraße innerhalb von 200 Metern keine Ausweiche mehr gibt! Versuchen Sie es einfach,100 oder mehr Meter zurückzufahren!

Ungenannt: Ich fuhr am Montag mit meinem PKW in Richtung Ost, da kam ein Radfahrer entgegen, ich versuchte nach einem Pflock auszuweichen, da spürte ich ein Hindernis. Ich fuhr auf einen für Verkehrsteilnehmer nicht wahrnehmbaren, zugewachsenen Fels auf und beschädigte den rechten Kotflügel meines Autos!

Peter K: Laut Gesetz stehen öffentliche Straßen für alle Verkehrsteilnehmer zu gleichen Rechten zur Verfügung, daher ist die Gewichtsbeschränkung 3,5t ausgenommen Anrainer unrechtmäßig!

(als Zeichen für die Unrechtmäßigkeit des Verkehrszeichens wurde es symbolisch umgedreht und wieder in ursprüngliche Position gebracht)

Wilfried K: Alibihandlungen sind in dieser Situation fehl am Platz, hier geht es um Leib und Leben!

Dienstleister, wie Mähdrescher, Hackschnitzelhäcksler, Viehtransporteure, Tankwägen zu Hoftankstellen usw. lehnen es bereits teilweise ab diese Höfe anzufahren!

Es kann doch nicht sein dass ein Mähdrescher einen Umweg von 2x8 Kilometer fahren muss um eine Ernte einbringen zu können!

Hier spricht man ganz offen über „Enteignung“ aber Steuern dürfen wir noch bezahlen!

Innerhalb der Bauernschaft ist großer Unmut zu verspüren, diese haben Felder und Wälder die zu bewirtschaften sind, wenn die Zufahrten derart erschwert und schwer bis unpassierbar bleiben, dann muss damit gerechnet werden, dass durch eine Kettenreaktion ganze Gebiete auch für die Allgemeinheit nicht mehr erreichbar sein werden! Es wird nicht nur bei Drohungen bleiben, eines Tages werden Taten folgen, dann werden nur noch Zäune und andere Hindernisse Realität sein!

Es gibt bereits ein Musterbeispiel wie man sich äußern kann!!! Siehe Fotos,

aber wollen wir derartige Verhältnisse, dass Feuerwehr, Müllabfuhr, Schneeräumung nicht mehr fahren können??

Wollen wir derartige Verhältnisse???