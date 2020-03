34 Spieler aus Kärnten trugen das Trikot der Österreichischen Nationalmannschaft. Die meisten Einsätze hatte Tormann-Legende Friedl Koncilia.



KÄRNTEN. In der 100-jährigen Geschichte des Kärntner Fußballverbands kamen 34 Spieler aus Kärnten zu Team-Ehren, also zu Einsätzen in der Österreichischen Nationalmannschaft.

Die Nummer eins



Die meisten Einberufungen verbucht Friedl Koncilia: Der gebürtige Klagenfurter hütete zwischen 1970 und 1984 genau 84 Mal das Tor der Nationalmannschaft und ist somit nicht nur als Tormann Kärntens Nummer eins. Sein Debüt feierte er am 27. September 1970 in Budapest gegen Ungarn (1:1). Er kam auch auf elf Spiele bei Weltmeisterschaften.

Deutscher Cup-Sieger



Auf 59 Einsätze im rot-weiß-roten Team blickt Torhüter Franz Wohlfahrt zurück. Er kam über den SV St. Veit schon im frühen Alter zur Wiener Austria, anschließend führte sein Weg sogar zum VfB Stuttgart in die deutsche Bundesliga. Mit dem Schwaben eroberte Bernhard, wie er eigentlich mit erstem Vornamen heißt, den Sieg im deutschen Cup. Nach seinem Engagement in Deutschland wechselte Wohlfahrt zurück zur Austria Wien. Seine 59 Länderspiele setzen sich wie folgt zusammen: WM-Qualifikation (19), WM-Quali-Play-offs (2), EM-Qualifikation (9) und Freundschaftsspiele (29).

Sieben Nationalteam-Tore



Der Krieg in Bosnien führte dazu, dass seine Eltern mit dem fünfjährigen Zlatko Junuzovic nach Kärnten flohen, wo „Zladi“ in Kühnsdorf das Fußball spielen erlernte. Bereits mit elf Jahren zog es ihn nach Graz zum GAK, wo seine Profi-Karriere begann. Seine weiteren Stationen waren Austria Kärnten, Austria Wien und Werder Bremen (deutsche Bundesliga). Seit 2018 steht er bei Red Bull Salzburg unter Vertrag. Seine Karriere im Nationalteam beendete er mittlerweile. Er lief 55 Mal für Österreich auf und erzielte sieben Tore.

Im EM-Einsatz



Noch in der Nationalmannschaft aktiv ist Martin Hinteregger (bisher 45 Einsätze). Der Sirnitzer in Diensten der Eintracht Frankfurt in der deutschen Bundesliga trug sich auch vier Mal in die Torschützenliste ein. Bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich absolvierte Hinteregger alle drei Vorrunden-Begegnungen.

Nationalteam-Kapitän



Gerhard Sturmberger entstammte der Talentefabrik des ASK Klagenfurt und wurde zum LASK nach Linz transferiert. Zwischen 1965 und 1973 schaffte er 43 Einsätze im Nationalteam. Sein Debüt gab er beim 2:1-Erfolg über Frankreich am 24. März 1965 in Paris. Sturmberger wurde sogar Kapitän der Österreichischen Nationalmannschaft.

ZUR SACHE

Kärntens Teamspieler und die Anzahl ihrer Einsätze in der Nationalmannschaft (gereiht nach Anzahl der Teameinsätze):

Friedrich Koncilia (84), Franz Wohlfahrt (59), Zlatko Junuzovic (55), Martin Hinteregger (45), Gerhard Sturmberger (43), Ernst Melchior (36), Walter Kogler (28), Guido Burgstaller (25), Gilbert Prilasnig (16), Werner Kriess (15), Hans-Dieter Mirnegg (15), Roland Kollmann (11), Dieter Ramusch (10), Matthias Dollinger (7), Walter Ludescher (7), Ewald Türmer (7), Peter Koncilia (6), Wolfgang Knaller (4), Stefan Hierländer (3), Walter Hochmaier (3), Peter Hrstic (3), Wolfgang Mair (3), Thomas Höller (2), Alois Jagodic (2), Herwig Kircher (2), Heinz Arzberger (1), Hubert Baumgartner (1), Robert Fendler (1), Günther Golautschnig (1), Johannes Jank (1), Arnold Koreimann (1), Klaus Rohseano (1), Manuel Weber (1) und Thomas Weissenberger (1)