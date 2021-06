Ab der Saison 2021/2022 spielen die Violetten aus Klagenfurt in der 1. Bundesliga!

KLAGENFURT. Der violette Traum wird wahr! Ein bereits verloren geglaubter wohlgemerkt. Die Austria Klagenfurt hat es geschafft, nach der großen Enttäuschung und dem fragwürdigen Aufstiegskrimi der letzten Saison, in dem sich die Austria trotz eines 6:1 Kantersieges gegen Wacker Innsbruck dem Kontrahenten aus dem Innviertel SV Ried geschlagen geben musste, (da Ried 9:0(!) gegen FAC gewann), steigt das Team von Trainer Peter Pacult in die höchste österreichische Spielklasse auf. Somit hat Kärnten ab der Saison 2021/2022 zwei Bundesligisten.

Der Team-Manager Sandro Zakany sagt dazu: „Das ist für Klagenfurt ein Wahnsinn, für Kärnten aber auch. Dann haben wir ein Derby, dann entwickelt sich etwas. Die Leute werden wieder mehr kommen. Das ist für Klagenfurt natürlich extrem wichtig. Wir haben uns das auf Grund des Karmas der letzten Spielzeit vermutlich verdient“.

David besiegt Goliath 5:0

Am Mittwoch den 26.05 legten die Klagenfurter bereits den Grundstein. Im ‚ausverkauften‘ Wörthersee-Stadion, mit 3000 Zusehern im Rücken, spielte sich die Austria in einen Rausch und gewann 4:0. Besonders die erste Halbzeit, mit einer wunderschön herausgespielten Kombination zum 2:0 stimmen positiv für die 1. Bundesliga. Am Samstag den 29.05 folgte von den Violetten ein souveräner 0:1 Erfolg in St. Pölten, welcher den Aufstieg endgültig sicherte.

Kärnten gratuliert!

Zu den ersten Gratulanten gehören u.a. Sportreferent LH Kaiser und Landessportdirektor Arthofer, welche gratulieren: „Das zuerst unmöglich Scheinende ist geschafft: David hat den Goliath besiegt. Ganz Kärnten freut sich mit unserer Austria Klagenfurt, die 20 Jahre nach dem Bundesligaaufstieg des FC Kärntens den Sprung in Österreichs höchste Liga geschafft hat“. Beide beteuern, dass sie sich auf viele spannende Begegnungen und ganz besonders auf das Derby gegen den Wolfsberger AC freuen und sie wünschen beiden viele Erfolge sowie viele Punkte. Die Stadt Klagenfurt zeigt sich begeistert. „Die Durststrecke ist beendet, Das Wörthersee-Stadion hat einen Bundesligaverein! Nach dem 32. Meistertitel des EC. KAC und dem jetzigen Aufstieg der Austria Klagenfurt in die Bundesliga schreiben wir 2021 das Super-Sportjahr für Klagenfurt!“, freut sich Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider.

Kärntner Torschützenkönig in Liga 2

Fabian Schubert konnte mit 33 Treffern und 11 Vorlagen aus 28 Partien Blau-Weiß Linz zum ersten Platz der 2 Bundesliga schießen. Der gebürtige Eisenkappel-Vellacher war damit einer der Hauptverantwortlichen für den Erfolg der Linzer, welche auf Grund von fehlender Infrastruktur nicht zum Aufstieg berechtigt sind. In einem Interview auf „Transfermarkt.at“ verreit der 26-jährige, dass ihn das Ausland als nächster Schritt in seiner Karriere sehr reizen würde.