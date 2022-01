Das sind einmal gute Nachrichten vom Flughafen: Es wird eine spezielle "Indoor"-Ackerbox errichtet.



KLAGENFURT. Das Konzept der "Ackerboxen" gibt es mittlerweile in Villach und Spittal. Frisches Gemüse, regionales Gebäck und Milchprodukte. Alles zusammengefasst in einer "Ackerbox". 2019 gab es in Spittal den ersten Ackerbox-Standort - für gewöhnlich freistehende Container, deren Innenleben entsprechend adaptiert wurde.

Weitere Ackerbox am Flughafen

Nun wird fleißig an einem Ackerbox-Standort am Klagenfurter Flughafen gebaut. Im Unterschied zu anderen Standorten des Unternehmens wird hier kein Container aufgestellt, es wird eine "Indoor-Ackerbox" als fixe Geschäftsfläche errichtet. Die Bauarbeiten sind schon fortgeschritten. Potenzielle Lieferanten, welche die Ackerbox mit regionalen Köstlichkeiten versorgen möchten, können sich noch melden. Der Flughafen tritt als Franchisenehmer auf. Der Zeitpunkt der Eröffnung steht noch nicht genau fest. Es soll jedoch "demnächst" soweit sein.