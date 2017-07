CHL sah las und hörte

19.07.2017, 00:30 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe Nr. 29, 19. 7. 2017

„… Schlechte Zeiten, Folge 101 – 200“: Wie alles begann zum 25-Jahre-Jubiläum; 100 Folgen in DVD-Qualität auf 2 Blu-Ray-Discs – wer’s braucht, hier zum supergünstigen Preis. (SD on Blu-Ray/Alive)„… Guide. Österreich – ein Leitfaden für Soldaten“: Was US-Soldaten 1945 über uns erfahren haben, bevor sie uns besatzten … Herrlich, wie die Amis uns einschätzten. (Czernin)

„Die Abenteuer der außergewöhnlichen Familie Wilda. Ins Zwielicht:“ Eine wirklich außergewöhnliche Fantasygeschichte um nicht mehr und nicht weniger als die Rettung der Welt … (Cinisterra Publishing)„Seelenfutter oder Das süße Glück der Hirngerichteten. Klagenfurter Rede zur Literatur 2017“: Äußerst nachlesenswert! Mit gut 20 eigenen Tuschzeichnungen. (Edition Meerauge)„Ritual“: Sängerin Maria Brink wird gerne als „Lady Gaga des Metal“ bezeichnet, viel wesentlicher aber ist, dass diese US-Band einfach geilen Hard Rock kreiert und Maria wirklich super singt! (ab 21. 7.; Atlantic/Warner)Astreines, abwechslungsreiches Singersongwriter-Album der Daniel Haselwanter Band, das gute Laune macht, ohne seicht dahinzudümpeln; u.a. mit dem Kärntner Drummer Thomas Käfel. (ASR)