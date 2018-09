Himmeldach-Blog: Wetter- und Standpunktermittlung

19.09.2018, 17:00 Uhr

Marko informiert, worauf man bei einem Aufenthalt in der Natur achten muss.

Schon im Vorfeld kann man vieles beachten, um sich einen unangenehmen Aufenthalt in der Natur zu ersparen.Dies beginnt in erster Linie mit der Wetterbeobachtung. Niemand muss heute ein Wetterfrosch sein und die Zeichen am Himmel deuten können. Es schadet aber auch nicht! Das Wetter der Zielregion muss beobachtet werden. Es gibt zahlreiche Wetter-Apps für's Handy, die behilflich sind. Auch GPS-Apps sind mittlerweile am Markt, mit diesen kann im Notfall der genaue Standpunkt schnell ermittelt werden. Dazu muss aber ein Satellitensignal vorhanden sein. In weiterer Folge muss darauf geachtet werden, dass der Handyakku geladen ist! Sonst bringt einem natürlich auch die beste App nichts. Der richtige Umgang mit einer Geländekarte kann und sollte geübt werden. So kann man, wenn man weiß wie, auch ganz ohne Strom seinen Standpunkt ermitteln.