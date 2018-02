Hoch hinaus, kreuz und quer...

15.02.2018, 07:38 Uhr

Mit einem abenteuerlichen Familienprogramm starten Stadt Klagenfurt und Familienwerk in den Frühling.

Nach dem großen Erfolg im Jahr 2017 setzen das Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen und das Katholische Familienwerk ihren monatlichen Treffpunkte für Eltern und Kinder fort. In gemütlicher Atmosphäre kann man gemeinsam spannende Abenteuer erleben und kreativ sein. Im gemeinsamen Tun und Erleben wird die Beziehung zwischen Eltern/Großeltern und Kindern gestärkt. Herzlich eingeladen sind auch Familien mit Migrationshintergrund.

Für das kommende Halbjahr wurde wieder ein sehr attraktives Programm erstellt, das viel Lehrreiches, Spaß und Abwechslung garantiert. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich viele Eltern für eine kleine "Auszeit" mit ihren Kindern entscheiden.Anmeldung für alle Termine unbedingt erforderlich unter: 0463/5374681 oder 0676/87722440Kosten pro Termin: € 5.-/Erwachsener und € 2.-/KindBesuche die bunteste und abwechslungsreichste Osterwerkstatt von ganz Klagenfurt: Als besondere Attraktion werden Heuhasen gebastelt. Treffpunkt: Diözesanhaus, Tarviserstraße 30Besichtige den Stadtpfarrturm, höre spannende Türmer-Geschichten, mache coole Fotos und starte Papierflieger! Treffpunkt: Stadtpfarrkirche St. Egid, Pfarrplatz 7Lerne die wichtigsten Wildkräuter kennen und lerne wofür du Kräuter nutzen kannst. Sammle Kräuter und gestalte dein eigenes Erinnerungsbild. Empfohlen: Sportschuhe, ev. Kamera. Treffpunkt: GH Schlosswirt in Ebenthal, Schlossstraße 26, Weiterfahrt mit PKWs auf den RadsbergFilze rechtzeitig zur Fußball-WM deine eigenen Fanartikel. Filzbuch-Autorin Karin Müller zeigt dir, wie du Anstecker, Flaggen, kleine Deko-Fußbälle gestaltest. Nadel und Filzunterlagen gehören danach dir! Für Kinder ab 6 Jahren in Begleitung. Treffpunkt: Diözesanhaus, Tarviser Straße 30Die ganze Familie sitzt im selben Boot und fährt mit dem umweltfreundlichen „Elektroschiff Maria Wörth“ bis Pörtschach und wieder zurück. Inklusive Überraschungsgast und Erfrischung.Treffpunkt: Schiffsanlegestelle Klagenfurt am Friedelstrand, Abfahrt: 10.00 Uhr.