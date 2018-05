Kärnten: Bilder des Monats April 2018

01.05.2018, 08:00 Uhr

Auch unsere Regionauten hatten genug vom Winter. Im April zog es sie hinaus in die erwachende Natur.

Mitmachen!

Die schönen Schnappschüsse unserer Regionauten fassen wir monatlich in dieser Rubrik zusammen. Wir präsentieren ausgewählte Bilder in der Galerie - diesmal vom April 2018!Einfach Kamera oder Smartphone zücken und den Schnappschuss hier hochladen und mit einem kurzen Bildtext versehen.Man kann die Bilder auch in die Gruppe Schnappschussecke laden. In der Gruppe kann man seine Bilder mit der Online-Community teilen.