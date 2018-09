130 Jahre FF Wölfnitz

16.09.2018, 16:28 Uhr

Vielfältige Aufgaben

"Die Aufgaben der Feuerwehr haben sich in den letzten Jahren stark verändert und werden immer vielfältiger", sagte Scheider, für den Ausbildung und Ausrüstung wichtige Faktoren zum Funktionieren einer Feuerwehr sind. "Beides ist in Klagenfurt kein Thema, bei den Rahmenbedingungen ist sich die Politik immer einig", so Scheider."130 Jahre bedeuten viele Generationen an freiwilligen Helfern, ohne die ein effizientes Feuerwehrwesen in Klagenfurt nicht möglich ist", sagte Mathiaschitz. Wie die Stadtchefin betonte, soll es für jeden eine Ehre und ein Auftrag sein, den Geist des Helfens und des Schützens weiterzuführen. "Denn es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass es euch gibt.“Die FF Wölfnitz verfügt über insgesamt 48 Mitglieder und vier Fahrzeuge, darunter ein Tanklöschfahrzeuge und zwei kleine Löschfahrzeuge. Außer dem Rüsthaus in Wölfnitz gibt es eine Außenstelle in Großbuch.