Kinofilme werden lebendig

19.09.2018, 03:30 Uhr

Theaterverein KuKuKK bringt Kino-Hits auf die Theaterbühne.

Die Kulturmacher

Neue Theaterreihe

Die Handlung

KLAGENFURT, KEUTSCHACH (chl). Vor gut eineinhalb Jahren gründeten die Schauspielerin Sabine Kristof-Kranzelbinder und Kulturwissenschaftlerin Natalija Hartmann den Verein "Theater KuKuKK – Kunst und Kultur aus Kärnten/Koroška" mit Sitz in Keutschach. Deren Hauptspielstätte ist der Jazzclub-Kammerlichtspiele; Kinder- und Jugend-Theater bringen die Theatermacherinnen aber auch direkt zu den Menschen, auch in entlegenere Orte, damit gerade dort ein (leistbarer) Theaterbesuch möglich ist. Denn: "Kultur muss für jeden zugänglich sein, unabhängig von Einkommen oder geographischer Lage", sind die beiden überzeugt.Ebenfalls im Vorjahr übernahm die gebürtige Klagenfurterin Kristof-Kranzelbinder, die in Wien ihr Diplom in Darstellender Kunst mit Auszeichnung absolvierte, die künstlerische Gesamtleitung des Jazzclubs. Auch Hartmann ist Klagenfurterin; sie übernahm die Aufgaben der Produktionsleitung sowie die Organisation der Gastspiele des Theatervereins an Schulen und anderen Orten. Ebenfalls zum Vereinsvorstand gehört der Klagenfurter Wolfgang Franz, der als ausgebildeter Ton- und Lichttechniker die technische Leitung innehat.Aktuell am Spielplan steht bei KuKuKK etwa das Stück "He Duda" für Kinder ab vier Jahren.Die nächste Premiere ist zugleich der Start der neuen Reihe "lei(n)wand", ein Wortspiel bestehend aus dem Wiener Dialektausdruck "leiwand" und der Leinwand als Projektionsfläche von Filmen. Denn: "Kino wird lebendig"."Wir bringen Theaterfassungen berühmter Kinofilme live auf die Bühne", bringt Kristof-Kranzelbinder das Konzept von "lei(n)wand" auf den Punkt. Das erste Stück "Misery" stammt von William Goldman nach dem (eigenen) Drehbuch der Verfilmung des Romans von Stephen King in der Regie von Rob Reiner. Goldmans Theaterfassung hatte 2015 am Broadway Premiere, in den Hauptrollen Bruce Willis und Laurie Metcalf.Der deutschsprachige Titel von Kings Roman ist übrigens "Sie".Mit der Reihe will man die Gratwanderung zwischen Anspruch und Unterhaltung meistern sowie durch Filmstoffe die Schwellenangst, ins Theater zu gehen nehmen.Das künstlerische Team des ersten "lei(n)wanden" Beitrages von "KuKuKK" besteht aus Christine Wipplinger (Regie), Susanne Altschul und Michael Kristof-Kranzelbinder (Schauspiel). "Misery" im Jazzclub ist eine österreichische Erstaufführung."Misery" begibt sich auf die Spur des Schriftstellers Paul Sheldon, der für seine Liebesromane bekannt ist. Nach einem Autounfall wird er von seinem "Nummer Eins Fan" Annie Wilkes gerettet und erwacht, schwer verletzt, als Gefangener in ihrem abgeschiedenen Haus. Während Paul sich erholt, liest Annie das Manuskript seines neuesten Romans. Als sich herausstellt, dass der Autor ihren Lieblingscharakter – Misery Chastain – sterben lässt, rastet Annie aus und zwingt Paul dazu, einen neuen "Misery"-Roman zu schreiben. Doch Paul merkt schnell, dass Annie keine Anstalten zeigt, ihn jemals gehen zu lassen. Er schreibt, als würde sein Leben davon abhängen – und das tut es auch, wenn die Geschichte Annies Wünschen nicht entspricht …unter 0660/2161966 oder karten@theater-kukukk.at ;