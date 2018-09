Mit Viedo: International Rally West Coast Swing 2018

11.09.2018, 12:34 Uhr

West Coast Swing - Flash Mob war wieder in Klagenfurt



West Coast Swing Rally in Kärnten

KLAGENFURT. KEUTSCHACH. Bei der West Coast Swing - Flash Mob Rally wurde am 1. September in über 250 Städten der Welt gleichzeitig ein Flash Mob gestartet.Bei einem Flashmob tun Menschen so als würden sie einkaufen oder spazierengehen und fangen dann gleichzeitig zu tanzen an.Gleich zwei Orte in Kärtnen wurden zu Schauplätzen des Flashmobs. Und so fanden sich in Klagenfurt und am Pyramidenkogel jede Menge motivierte Tänzer ein. Trotz des mäßigen Wetters waren alle hoch motiviert und hatten ihren Spaß.

Interessierte können sich in der Tanzschule Rabl unter www.tanzschule-rabl.at informieren. Ab 20. September starten auch wieder Tanzkurse für Anfänger und Fortgeschrittene.