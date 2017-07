Euganeische Hügel (Kulturfahrt)

Eine Symbiose aus Natur- und KulturschätzenDie märchenhafte Landschaft der „Colli Euganei“, die aus der weiten, flachen Landschaft Venetiens wie blühende Inseln hervorragen, zog immer schon Reisende an! Einst waren es Dichter und Denker wie Petrarca, D'Annunzio oder Lord Byron, die hier Beschaulichkeit suchten und ihrer Faszination darüber in ihren Gedichten und Schriften Ausdruck verliehen. Es war der venezianische Adel, der sich in seinen Prachtvillen inmitten der sanften, mit mediterranem Klima gesegneten Landschaft zur Sommerfrische einfand. Und auch heute sind es die bekannten hyperthermalen Quellen, deren sich schon die Römer zu bedienen wussten, der euganeische Wein und die reichen Natur- und Kulturschätze, die die Gäste anziehen.

Mittelalterliche Städtchen, Burgen und Festungen, beschauliche Orte des Glaubens, spannende Museen, die tausendjährige Geschichte aufzeigen, und prächtige venetische Villen halten hier jedem kulturhistorisch motivierten Anspruch stand. Die jahrhundertealte Tradition der Landwirtschaft und des Weinanbaus wird auch den Erwartungen des Gaumens leicht gerecht. Die zwei Tage bieten ein Potpourri aus kulturhistorischen Highlights, einem Nachspüren der Vergangenheit, zumeist besonders glanzvollen Zeiten, und dem Erleben dieses Natur- und Kulturparadieses der Gegenwart.