Erneuerung von Gleisanlagen von 20. Juni bis 1. Juli erfordern zum Teil auch Arbeiten in der Nacht.

KLOSTERNEUBURG. Wie Autos und Straßen brauchen auch Bahnlinien immer wieder in regelmäßigen Abständen ein „Service“. So ist es auch in der Haltestelle Klosterneuburg-Weidling, wo von 20. Juni bis 1. Juli die Gleisanlagen erneuert werden, um auch weiterhin einen zuverlässigen, sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Maßnahmen müssen teilweise auch nachts durchgeführt werden, um den Zugverkehr im Sinne der zahlreichen Reisenden tagsüber aufrecht erhalten zu können.

Die Arbeiten finden in Nachsperren von 20. bis 24. Juni zwischen 22:50 Uhr und 05:00 Uhr statt, von 24. bis 27. Juni wird durchgehend gearbeitet. Restarbeiten folgen von 27. Juni bis 1. Juli zwischen 22:50 Uhr und 05:00 Uhr.

ÖBB ersuchen um Verständnis für Lärmentwicklung

Die ÖBB sind bemüht, Lärmentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass diese aufgrund der durchzuführenden Arbeiten und der dazu erforderlichen Maschinen nicht vermieden werden können