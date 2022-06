„Der Bezirksparteivorstand der Volkspartei im Bezirk Tulln hat einstimmig die 15 Kandidatinnen und Kandidaten für die Bezirksliste zur Landtagswahl 2023 nominiert – sie sind bereit, für die kommende Landtagswahl im nächsten Jahr zu kandidieren und für unsere Heimat zu arbeiten“, betont ÖVP Bezirksparteiobmann Nationalrat Johann Höfinger.



BEZIRK TULLN. „Die politischen Herausforderungen sind so groß, wie selten zuvor. Unsicherheit durch einen Krieg in Europa, Unberechenbarkeit durch die Corona-Krankheit und die Auswirkungen allen voran die Teuerung – all das können wir nicht ändern aber wir müssen dafür sorgen, dass es in und für unsere Heimat gut weitergeht. Für uns als die Niederösterreich-Partei ist klar, wofür wir einstehen und für wen wir da sind, nämlich für unseren Bezirk und für die Menschen die darin leben", so NR Höfinger.



„Wir wollen den Sommer nützen, um die Anliegen in unserem Bezirk aufzunehmen, nicht aber für Wahlkampf oder sonstige Auseinandersetzungen. Wir wollen unseren Bezirk bestmöglich vertreten, das tun, was die Bevölkerung von uns erwartet – Streit gehört sicher nicht dazu", betont NR Höfinger.



„Wir haben 15 Persönlichkeiten nominiert, die viel mitbringen, an Erfahrung, an Wissen an Elan und sie stehen für die Breite und Vielfalt der Volkspartei. Im Team befinden sich 6 Frauen, das Durchschnittsalter beträgt 40,8 Jahre, 10 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich erstmals einer Landtagswahl. 9 sind im Gemeinderat vertreten. Die genaue Reihung der Kandidatinnen und Kandidaten folgt im Herbst", erklärt ÖVP Bezirksparteiobmann NR Johann Höfinger.





Die 15 nominierten Kandidatinnen und Kandidaten der Volkspartei Niederösterreich im Bezirk Tulln sind (ohne Reihung):

Die amtierenden Landtagsabgeordneten Christoph Kaufmann und Bernhard Heinreichsberger sowie den KandidatInnen Mathias Holzer, Theodor Oitzl, Lucas Sobotka, Roman Friedrich, Christina Löblich, Gerhard Figl, Gudrun Edhofer, Franz Aigner, Nicole Kerck, Christian Katholitzky, Nadine Fallbacher, Herta Holzinger und Rosa Raab