Der Olympia Bronze Medaillengewinner von Tokio, Shamil Borchaschvili war am Samstag 29.01. bei der Judounion Klosterneuburg zu Besuch.

KLOSTERNEUBURG. Shamil schaute mit den Judoka gemeinsam Olympia Beiträge und Wettkämpfe auf Video an, zeigte und übte mit dem Nachwuchs jenen Wurf, mit dem er die Bronzemedaille gewonnen hat, und stand den Kindern für Fragen zu Verfügung.

Jeder durfte auch die fast ein halbes Kilo schwere Medaille in Händen halten und zum Schluss nahm sich Shamil auch noch jede Zeit für Autogramme, Fotos und Selfies.

Als Abschluss gab es noch Krapfen vom "Dacho"

Danke Shamil für den herzlichen, netten und lustigen Vormittag, die Einsicht in deine Spezialtechnik, und die Motivation weiter an seinen Zielen und Träumen zu arbeiten!