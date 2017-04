Kein Budget für Klosterneuburger Strandfest

28.04.2017, 16:15 Uhr

Seit Jahresende steht der Ausfall der Traditionsveranstaltung fest, kommuniziert wurde er erst jetzt.



Teures Feuerwerk

KLOSTERNEUBURG (bt). "2017 findet leider kein Strandfest statt", war am 26. April auf der Facebookseite Strandfest Klosterneuburg zu lesen. Das Fest sei nicht budgetiert worden. "Ist das ein verspäteter Aprilscherz?" So lautet einer der Kommentare.Die Bezirksblätter Klosterneuburg fragten bei Martin Czerny, Stadtrat für Wirtschaft, Sport und Tourismus nach, warum der Ausfall der Traditionsveranstaltung nicht früher kommuniziert wurde. "Ich muss ehrlich gestehen, wahrscheinlich weil keiner daran gedacht hat." Czerny habe das Fest im vergangenen Jahr noch budgetiert. "Aber im Budgetbeschluss ist es dann nicht mehr gewesen", informiert er. Dass es heuer kein Strandfest gibt, steht also schon seit Jahresende fest.Dahinter steckt der Gedanke, das Fest nur mehr im Zwei-Jahres-Takt zu veranstalten. "Das war die Idee. Die ist aber noch nicht zu Ende diskutiert." Früher ein Fest des Strandclubs, hat sich die Stadtgemeinde damals nur zu einem Teil an den Kosten für das Feuerwerk beteiligt. Seit der Auflösung des Clubs sind alle Kosten zu tragen. "Das sind doch einige Tausend Euro", so Czerny. Durch den Ausfall soll also die Geldbörse der Stadt geschont werden. "Für das nächste Jahr budgetieren werden wir es aber auf jeden Fall."