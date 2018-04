Der bunteste Tag des Jahres steht kurz bevor!

26.04.2018, 23:39 Uhr

Am 16.6.2018 findet bereits zum 3. Mal der COLOR FUN RUN & DAS COLOR FESTIVAL in Niederrußbach statt!

Und da wird es auch diesmal so richtig bunt - viele Farbstationen, Farbwürfe, Farbkanonen usw. versprechen viel Spaß und jede Menge Unterhaltung.

Derist ein Spaß-Lauf ohne Zeitmessung. Die 5km lange Strecke kann gelaufen, gegangen oder mit den Rad oder Roller gemeistert werden. Auch Kinderwägen und Rollstühle sind kein Problem.Und wenn du wirklich noch farblos den Start antrittst - spätestens im Ziel sind alle kunterbunt!

Beimgeht's im Anschluss nochmal RICHTIG los.Denn da warten noch mehr Farbwürfe, gute Musik und leckeres Essen auf euch. Und für die kleinsten gibt's auch noch eine Hüpfburg und Kinderschminken.Und die eine der andere Überraschung haben wir auch noch inpetto!!Einhaben wir heuer auch noch:Diekommen nach Niederrußbach.Ihr wolltet zB schon immer einmal Segway fahren? Bei uns könnt ihr es! Zusätzlich warten mehrere Geschicklichkeitspiele, eine Torschusswand und noch viel mehr auf euch!Außerdem kommtauf einen Besuch vorbei.Wer das ist fragt ihr euch? Natürlich die DREIFACHE JUNIOREN-MEISTERIN im KLETTERN!Wenn ihr euch jetzt immer noch nicht sicher seid, ob ihr vorbeikommen sollt - dann schaut euch einfach auf unserer Website an, wie viel Spaß wir in den letzten Jahren hatten!Wir könnten euch noch viel mehr Gründe aufzählen, warum ihr unbedingt vorbeischauen solltet. Vorallem gilt aber eines:Also - schnell unter: www.color-run.eu anmelden & ein cooles "Color-Run-Shirt" sichern!