Kamptal-Krainer spielten in Rohrendorf

ROHRENDORF (mk) Am Samstag, 1. August 2020, hieß es ab 19.30 Uhr im Rohrendorfer Kultur- und Gemeindezentrum zum 15. Mal „Wein & Jazz“ - veranstaltet vom Kulturverein „Kultur-Gstettn“ und dem Weinbauverein Rohrendorf. Als Musiker sorgten die „Kamptal-Krainer“ für beste Stimmung am Hof.

Nach der Begrüßung durch Kultur-Gstettn-Obmann Stephan Jansen brachte das Quartett aus dem Kamptal - Hannes Rauscher (Trompete), Werner Nikisch (Klarinette), Sigi Rauscher (Posaune, Tenorhorn) und Sepp Lechner (Akkordeon) - an diesem lauen Sommerabend heiße Musik für die mehr als hundert Gäste im Hof des Kultur- und Gemeindehauses: swingende Evergreens des Dixieland-Jazz ebenso wie flotte Oberkrainer Melodien und Arrangements sowie internationale Hits etwa aus dem Musicalbereich.

Dazu gab es an der „Achterl-Bar“ des Weinbauvereins im Hof ausgezeichnete, kühle Rohrendorfer Weine - und am Stand gegenüber alkoholfreie Getränke sowie Aufstrich- und Speckbrote, Brote mit Gselchtem und Topfenstrudel. Unter den Besuchern war auch der Rohrendorfer Bürgermeister Gerhard Tastl.

Natürlich wurde auch bei dieser Veranstaltung auf die Corona-Regeln geachtet - und so war denn auch das Gelächter groß, als Hannes Rauscher einen ganz besonderen Mund-Nasen-Schutz präsentierte: Der lachende Mund darauf ist per Reißverschluss zu öffnen. Rauscher augenzwinkernd: „Damit kann man auch trinken!“ Und dafür, dass man mit diesem „Schutz“ auch musizieren kann, trat er mit den Kamptal-Krainern gleich den Beweis an und spielte mit Maske „Hello Dolly“ auf der Trompete.