ST. LEONHARD/HW. Die Landjugend St. Leonhard am Hornerwald nahm am heurigen Projektmarathon teilgenommen.

Die Mitglieder der Landjugend bewältigten ein von von der Gemeinde vorgegeben Projekt in 42,195 Stunden, das dem Gemeinwohl zugute kommt.

Aufgaben übergeben

Der ehemalige Landesbeirat Martin Mölzer, Bürgermeisterin Eva Schachinger, Vizebürgermeister Gerhard Steiner und drei Gemeinderäte übergaben am 28. August die Aufgabe. Diese bestand aus zwei Teilen: Zum einen musste der Müllsammelplatz vor dem Gemeindeschuppen im Obertautendorferamt neugestaltet und der Gemeindeschuppen geschliffen sowie gestrichen werden. Zum anderen musste eine Marketingstrategie für den zukünftigen Hofladen in St. Leonhard am Hornerwald entworfen werden, um sowohl die junge als auch die alte Bevölkerung der Gemeinde zu erreichen.

Regional ist gut

Als Zusatzaufgabe mussten noch zwei Blumentröge für die Verschönerung des Ortsbildes gebaut werden. Zuletzt erhielt das Projekt den Namen „Regional einkaufen, des is a guade Gschicht, und da Gmoastodl mocht a wieda a schens Gsicht“. Die Projektpräsentation fand am Sonntag, dem 30. August, um 14 Uhr aufgrund der COVID-19 Einschränkungen jedoch lediglich vor dem ehemaligen Landesbeirat Martin Mölzer und der Gemeindevertretung statt. Alle Zuhörer zeigen sich sehr begeistert von den Ergebnissen.