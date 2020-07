LANGENLOIS/ZÖBING (mk) Eine besondere Ausstellung ist in der Sommergalerie Zöbing am 18. Juli 2020 eröffnet worden: „Paper Arts und Crafts - Wunderwelt des Buntpapiers“. Und wie der Titel es verspricht, eröffnet sich den Besuchern eine wunderbare Welt von bunten Papieren vielerlei Art und mancherlei Herkunft - Produkte, die an den Schnittstellen von Kunst, Kunsthandwerk und Handwerk entstanden sind.

In Zusammenarbeit mit Buntpapier-Herstellerinnen und -Herstellern, Sammlungen und Fachhändlern sowie durch Werke aus dem eigenen Fundus zeigen Eva Maria und Franz Stanislaus Mrkvicka feine Blätter, Bucheinbände und Dokumentationen zum Thema „buntes Papier“. Die Exponate wurden zusammengetragen bei Reisen in Deutschland und in der Schweiz, stammen aus einem ersteigerten „Konvolut“ von Papieren und zeigen nicht zuletzt auch die Leidenschaft der Mrkvickas für Papier und die vielfältige, langjährige Auseinandersetzung mit diesem Medium.

Wie immer gehören die Anmerkungen der beiden Ausstellungsmacher ganz elementar zu der Ausstellung dazu und erlauben einen tieferen Einblick - in diesem Fall in die „Wunderwelt des Buntpapiers“. Die Ausstellung ist noch bis zum 28. Juli zu sehen.

>>> Sommergalerie Zöbing, „Paper Arts und Crafts - Wunderwelt des Buntpapiers“, Dr.-Hiesinger-Straße 23, Zöbing