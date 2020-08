GR Anton Brustbauer einstimmig wiedergewählt!

MAUTERN. In Mautern fand Ende Juli der Verbandstag des Freiheitlichen und Unabhängigen Gemeindevertreterverbandes des Bezirkes Krems statt. Obmann und Gemeinderat Anton Brustbauer informierte, dass die Gemeinderäte in der ausgelaufenen Funktionsperiode durch Schulungen und Hilfestellungen unterstützt wurden.

„Dies gilt es in Zukunft weiter zu stärken, denn wie sich zeigt, sind es meist die Freiheitlichen Gemeinderäte welche in den Gemeindestuben durch umfassende Kenntnis der NÖ Gemeindeordnung und anderen Rechtsvorschriften hervortreten“ ergänzte Brustbauer. In Vertretung des Landes-GVV-Obmannes Karl Wurzer berichtete der Geschäftsführer des Landesverbandes, Hannes Böck, über die Aufgaben des Gemeindevertreterverbandes als Servicestelle, sowie über die politische Lage in NÖ und auf Bundesebene.

Bei der anschließenden Neuwahl des Vorstandes wurde Anton Brustbauer in geheimer Wahl einstimmig für die laufende Funktionsperiode bis 2025 in seinem Amt bestätigt. Auch das Vorstandsteam, welches aus einer Mischung aus erfahrenen Mandataren und jungen neuen Gemeinderäten besteht, wurde einstimmig in ihre Funktionen gewählt.

„Diese Geschlossenheit und der Zusammenhalt zeigt, dass der Bezirk Krems auch in Zukunft eine starke Rolle auf Landesebene ausüben wird“, so Mauterns Gemeinderat Brustbauer abschließend.