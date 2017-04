Am „Girls‘ Day“ mit dem Stadtchef unterwegs

28.04.2017, 14:49 Uhr

Neben mehreren Besprechungsterminen im Rathaus ein Besuch in der Feuerwehrzentrale, ein Abstecher ins Kinderhaus der Volkshilfe Krems und ein Kennenlern-Besuch beim neu formierten Vorstand der Kremser Zweigstelle des ÖAMTC: Ein ganz normaler Arbeitstag des Stadtchefs, aber ein außergewöhnlicher Schultag für Arita Alija, Sejla Dugonja und Lisa Selzer.Die drei besuchen die 4. Klasse der Neuen Mittelschule Krems und haben sich schon Gedanken über ihre künftige berufliche Ausbildung gemacht. Am Girls‘ Day nutzten sie die Chance, in die immer noch männer-dominierte Politik hinein zu schnuppern. Ob sie der Job einer Bürgermeisterin reizen würde oder ob sie doch lieber Feuerwehr-Frau werden möchten, ließen sie nach den vielen Eindrücken, die sie gewonnen hatten, offen.