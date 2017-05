Angelobung vor voller Kulisse

03.05.2017, 15:36 Uhr

Dort, wo sich 22 Fußballer regelmäßig im Kampf um Punkte und Tabellenplätze matchen, fand die heurige Angelobung von 180 Bundesheer-Rekruten der Raab-Kaserne Mautern statt.

Die Moser Medical Arena in Rohrendorf bot mit vollen Rängen ein stimmungsvolles Ambiente für die Zeremonie. Vor namhaften Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Blaulichtorganisationen und der Heeresspitze gelobten die Jungmänner ihre Treue gegenüber Land und Volk. Unter den prominenten Gästen u.a. NR-Abg. Otto Pendl, NÖ Mil.Komm. Martin Jawurek, Rohrendorf-Bgm. Gerhard Tastl, ‚Hausherr‘ Werner Moser (Moser Medical), Obst. Michael Lippert und Obst. Franz Langthaler (Raab-Kaserne), Brig. Rudolf Striedinger (Abwehramt), Krems-Vize Gottfried Haselmayer, Kdt. Willi Bogner (FF Rohrendorf), NR-Abg. Georg Strasser und Jürgen Lettmayer (Lenz Moser).

Rohrendorf-Bgm. Gerhard Tastl freute sich, dass die Moser Medical Arena bereits zum zweiten Mal für als Veranstaltungsort ausgewählt wurde: „Ich bin froh, dass die Zeremonie erneut hier stattfinden konnte. Alle Festredner haben es auf den Punkt gebracht, dass wir ein Bundesheer zum Nutze der Sicherheit haben. Es erhält in diesen Tagen wieder jenen Stellenwert, den die Wohlstandsgesellschaft vergisst, so lange alles in Ordnung ist. Maßgeblich daran, dass die Angelobung in Rohrendorf stattfinden konnte war Jürgen Lettmayer dank seiner guten Kontakte zu Kameradschaftsbund und Bundesheer."Auch NR-Abg. Otto Pendl freute sich darüber, dass die Zeremonie nicht in einer Kaserne, sondern dort stattfindet, wo Soldaten sich gebraucht fühlen und präsentieren sollen. Für die Verpflegung der Gäste zeichneten einmal mehr FC Moser Medical Rohrendorf-Obmann Franz Lenz und Gattin verantwortlich. Alles in allem eine stimmige Veranstaltung zu Ehren der Neo-Soldaten.