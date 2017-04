Langenlois: Maibaum-Feier mit Stadtkapelle und Apachos

29.04.2017, 13:34 Uhr

LANGENLOIS (mk) Trotz des regnerischen und kühlen Wetters folgten viele Langenloiserinnen und Langenloiser der Einladung der Personalvertretung der Stadtgemeinde und kamen am Freitagabend zum traditionellen Maibaum-Fest auf den Holzplatz.

110 Jahre alt und 25 Meter hoch ist der Maibaum heuer, den Bauhofmitarbeiter aus dem Forst am Stausee Kronsegg geschlägert haben – eine Fichte. Am Freitagabend konnten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung den festlich geschmückten und bereits aufgestellten Baum an Bürgermeister Hubert Meisl übergeben. Meisl dankte für diese Ehre, wünschte den Gästen ein schönes Fest und verriet ihnen das Langenloiser Rezept gegen niedrige Temperaturen: ein paar Achtel Wein und heiße Würstel – durchaus im Angebot der Buden auf dem Holzplatz enthalten. Für das musikalische Programm sorgte die Stadtkapelle Langenlois, die so schon einmal auf ihre Platzkonzerte im Rahmen von „Kultur in Langenloiser Höfen“ einstimmte. Eine besondere Überraschung kam aus Gobelsburg: die „Apachos“, einer der jüngsten Vereine der Großgemeinde Langenlois, traten mit ihrem Line Dance auf und wurden vom begeisterten Publikum erst nach einer Zugabe wieder von der Tanzfläche entlassen.