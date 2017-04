Langenlois: Volksschulkinder präsentierten begeisterndes Theaterstück

22.04.2017, 15:52 Uhr

ZÖBING (mk) Mehr als zweihundert Zuschauer erlebten am 21. April 2017 die Aufführung „Geggis“ der Klasse 3c der Volksschule Langenlois. Mit einem Riesenschlussapplaus feierte das Publikum in der Festhalle Zöbing Stück, Inszenierung und Regie, Bühnenbild und Musik sowie vor allem die tolle schauspielerische Leistung der jungen Darstellerinnen und Darsteller.

Künstler unterstützen Schüler

Die Schülerinnen und Schüler der 3c hatten mit ihrer Klassenlehrerinsehr lange und intensiv für diese Aufführung geprobt. Unterstützt wurden sie von einer ganzen Reihe von Künstlern aus Langenlois:– Ehemann der Lehrerin - hat die Musik zu den „Geggis“ komponiert. Bei der Aufführung spielte er (Saxophon) gemeinsam mit(Keyboard) und(Schlagzeug).wirkte als Erzähler mit.undhatten das Bühnenbild gemalt. Für Inszenierung und Regie zeichneteverantwortlich – oft gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, die noch während der Proben manch neue Idee beisteuerten.

Hass wird überwunden

Musterbeispiel für projektorientierten Unterricht

Impressionen von den "Geggis":

Der Inhalt des Stückes: Die roten Felsengeggis und die blauen Sumpfgeggis hassen einander, obwohl – oder weil – sie einander gar nicht richtig kennen. Doch dann treffen sich ein paar Geggi-Kinder zufällig und werden Freunde. Sie knobeln einen Plan aus, wie sie auch die anderen Geggis davon überzeugen können, dass „die Farbe der Haut gar nicht wichtig ist“. So machen die Kinder Schluss mit dem Hass und begründen „die Geggi-Gemeinsamkeit“.Alles in allem eine aufwendige Veranstaltung der Volksschule Langenlois – und ein Theaterstück, dessen Aussage aktueller nicht sein kann.: „Anhand dieser Aufführung kann man erkennen, was man mit projektorientiertem Unterricht mit Kindern einer dritten Klasse schaffen kann!“ Unter den begeisterten Gästen waren auch Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte aus Langenlois, Zöbings Ortsvorsteher, Direktorvom Sponsor Sparkasse Langenlois, Vertreterinnen und Vertreter der Volksschule und anderer Schulen der Wein- und Gartenstadt sowie Stadtpfarrer. Kulturstadträtinlobte im Anschluss an die Veranstaltung: „Diese Aufführung ist ein wunderbares Beispiel, wie durch gemeinsames Engagement unterschiedlichster Personen - von Lehrpersonen, Eltern, Großeltern und Kulturschaffenden aus Langenlois - Großes gelingen kann: Kinder auch als Darsteller für die Kunstform Theater zu begeistern. Musik-Theater zum Nachdenken und Unterhalten, gespielt wie von Profis! Herzliche Gratulation an Eva Haslinger, an die Kinder und an alle Beteiligten!“