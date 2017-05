Mühldorf will noch mehr Kabarett und Kleinkunst

09.05.2017, 13:38 Uhr

Am 23.9.2017 startet Kultur.Kabarett.Kleinkunst. um 20 Uhr in den zweiten Veranstaltungsreigen. Eröffnet wird dabei mit der Grande Dame der Szene, Tini Kainrath, die mit ihrem Programm "30 Jahre - 30 Lieder" ihre Gäste in Bann ziehen wird.

Darauf folgen die „Lange Nacht des Kabaretts“, die Vorpremiere zum neuen Programm von Thomas Maurer sowie Heilbutt & Rosen mit Weihnachten aus der Dusche. Für die kleinen Gäste steht Bernhard Fibich mit Neuen Advent- und Weihnachtsliedern am 19.11.2017 – 16.00 Uhr und Gernot Kranner mit Pinocchio am 18.03.2018 – 16.00 Uhr auf der Bühne des Dorfgemeinschaftshauses Mühldorf.Von Jänner bis April 2018 dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf das junge Kabarett-Double Kaufmann und Herberstein, Gery Seidl und Klaus Eckel freuen.Tickets sind über oeticket.com, alle Vorverkaufsstellen von oeticket sowie der Raiffeisenbank Krems - Bankstelle Mühldorf 02732/9000-8150 und an der Abend- bzw. Nachmittagskassa erhältlich.Unter dem Aspekt, dass Kunst und Kultur einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft haben und nah erlebbar sein sollen, hat sich die Marktgemeinde Mühldorf zu diesem Projekt ursprünglich entschlossen. Seitens der Bürgerinnen und Bürger wurde dieses Angebot sehr gut angenommen, daher auch der Entschluss im Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf weiterhin Veranstaltungen aus den verschiedenen Genres für Kinder und Erwachsene anzubieten.Das Programm 2017/2018 bietet wieder einen abwechslungsreichen Streifzug durch die österreichische Künstlerszene. Die Programmierung und Umsetzung fand auch dieses Jahr seitens Andrea Topitz-Kronister – topkulturevents in enger Abstimmung mit der Marktgemeinde Mühldorf statt.Für das leibliche Wohl sorgen weiterhin abwechselnd die Gastwirte Busch und Siebenhandl im Dorfgemeinschaftshaus.Das gesamte Programm von Kultur.Kabarett.Kleinkunst im Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf ist auf www.oeticket.com sowie auf www.muehldorf-wachau.at zu finden.