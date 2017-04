Teichbuffet in Mautern eröffnet

, Mautern an der Donau AT

Buffet , Mautern an der Donau AT

MAUTERN. Am 29. April 2017 ab 11 Uhr wird die Neueröffnung des Teichbuffets am Badeteich Mautern in der Zistelstraße/Austraße gefeiert.

Gerhard Waldbauer verwöhnt seine Gäste mit Spezialitäten vom Schaugrill. Um 14 Uhr erfolgt die Segnung durch Pater Clemens Reischl. Anschließend folgt der Bieranstich durch Bürgermeister Heinrich Brustbauer. Mit Einbruch der Dämmerung sorgt die Lichttechnik am Badeteich für romantische Stimmung. Musik und Unterhaltung durch DJ Snake.