Vorsorge aktiv-Programm startet in Krems

Das Vorsorge aktiv-Programm der Initiative >>Tut gut!< startet einen neuen Turnus in Krems mit Infoveranstaltung am 3.5.2017 um 18 Uhr im UK Krems- Vortragssaal "Altstadt".

Bei VORSORGEaktiv handelt es sich um ein vom Land NÖ gefördertes Programm zur nachhaltigen Lebensstiländerung, bei dem Personen mit erhöhtem Herz-Kreislaufrisiko in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Mentale Gesundheit von einem Expertenteam betreut werden.

Der Umfang der Betreuungstätigkeit beträgt insgesamt 24 Stunden aufgeteilt auf 6-9 Monate – es wird voraussichtlich 1 Abendtermin alle 2-3 Wochen sein.