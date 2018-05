Erfolgreicher Duathlon Samstag in Maissau der URC Atlethen!

03.05.2018, 20:24 Uhr

Am Samstag war Duathlon Zeit im Waldviertel. Es ging über 5km laufen, 23km radfahren und 2,5km laufen. Bei frühsommerlichen Temperaturen, Sonnenschein und wenig Wind war um 11:00 Uhr Startschuss für die Athleten.

Zu Beginn waren 2 Runden durch das Zentrum von Maissau zu laufen, danach ging es in die Wechselzone wo die Räder bereits warteten. Aus der Wechselzone heraus wurden mit dem Rad 23km durch das hügelige Waldviertel gefahren, bevor wieder in die Laufschuhe gewechselt wurde. Am Ende des Bewerbs gab es für die URC Triathleten hervorragende Ergebnisse. Der 2. Gesamtrang durch Cornelia Krapfenbauer – nur 1:15min hinter Simone Fürnkranz und der 3. Gesamtrang durch Andi Kainz stechen bei den Top Ergebnissen hervor. Insgesamt wurden 7 Stockerlplätze von den Langenloiser Athleten besetzt.

Andreas Kainz 01:03:00, 3. Gesamtrang, 2. Rang M30, 2. Rang NÖ Landesmeisterschaft Gesamt, 2. Rang NÖ Landesmeisterschaft M30

Hannes Silberbauer 01:04:48, 6. Gesamtrang, 3. Rang AKM, 3. Gesamtrang NÖ Landesmeisterschaft, 1. Rang NÖ Landesmeisterschaft AKM

Andreas Redl 01:10:44, 21. Gesamtrang, 4. Rang M30, 3. Rang NÖ Landesmeisterschaft M50

Karl Messinger 01:11:53, 29. Gesamtrang, 5. Rang M50, 4. Rang NÖ Landesmeisterschaft M50

Matthias Richter 01:12:50, 34. Gesamtrang, 8. Rang M30, 5. Rang NÖ Landesmeisterschaft M30

Jürgen Holzer 01:13:39, 39. Gesamtrang, 9. Rang M40, 5. Rang NÖ Landesmeisterschaft M40

Alexander Frühwirth 01:14:18, 44. Gesamtrang, 9. Rang M45,

Ernst Schwarzl 01:22:19, 74. Gesamtrang, 6. Rang M55,

Cornelia Krapfenbauer 01:09:54, 2. Gesamtrang, 1. Rang W30, 2. Gesamtrang NÖ Landesmeisterschaft, 1. Rang NÖ Landesmeisterschaft W30

Michaela Wolf 01:16:58, 7. Gesamtrang, 2. Rang W35, 2. Rang NÖ Landesmeisterschaft W35

Margit Messinger-Walek 01:17:28, 8. Gesamtrang, 1. Rang W45, 1. Rang NÖ Landesmeisterschaft W45 NÖ Landesmeisterschaft





Teambewerb Mixed

1. Rang URC Spk Renner Langenlois 03:17:45 (Hannes Silberbauer, Andi Kainz, Cornelia Krapfenbauer)

3. Rang URC Spk Renner Langenlois 03:39:22 (Andreas Redl, Karl Messinger, Michaela Wolf)

4. Rang URC Spk Renner Langenlois 03:44:12 (Matthias Richter, Jürgen Holzer, Margit Messinger-Walek)

Verena Frühwirth 00:59:49, 3. Rang W19 österr. Meisterschaft

Um 14:00 Uhr war der Start der Jugend und Junioren Rennen. Starter aus ganz Österreich waren dabei um die österreichischen Meister zu suchen. 3,68 km laufen, 16km radfahren und zum Abschluß noch ein schneller Lauf über 1,84km waren zu bewältigen. Die Tochter von Alex Frühwirth hat wieder eine beachtliche Talentprobe abgelegt. Verena wurde in dem stark besetzten Feld hervorragende Dritte in der W19.In Maissau wurden auch die Medaillen für die NÖ Landesmeisterschaft vergeben – hier haben die Athleten des URC Spk Renner Langenlois insgesamt 11 Einzel - Medaillen geholt, bei den Herren gingen Silber und Bronze in der Gesamtwertung an Andi Kainz und Hannes Silberbauer. Bei den Damen holt Conny Krapfenbauer Silber in der Gesamtwertung und Gold in der AK. Die Teambewerbe bei denen 7 Teams in der Wertung sind (2 Herren, 1 Dame) wurden vom URC dominiert – Gold, und Bronze geht hier nach Langenlois.Ergebnisse Duathlon: 5/23/2,5kmErgebnis österr. Meisterschaften Jugend/Junioren 3,68/16/1,84km