„Kultur in Langenloiser Höfen“ gestartet und Langenloiser Weinchampions gefeiert

28.04.2017, 16:35 Uhr

LANGENLOIS (mk) Auf den Eintrittskarten stand als Veranstaltungsort noch „Harrerhof“, doch aufgrund des kühlen und regnerischen Wetters fand die Eröffnung von „Kultur in Langenloiser Höfen“ und die Präsentation der Langenloiser Weinchampions am 27. April 2017 im Arkadensaal statt. Doch der guten Stimmung bei der gemeinsamen Veranstaltung von Ursin-Haus, Weinbauverein und Kultur-Langenlois tat das keinen Abbruch.

Kultur in Langenloiser Höfen 2017 eröffnet

Weinchampions 2017 gekürt

Die Top-Weine des Frühlings 2017 aus Österreichs größter Weinstadt

Es war das zweite Mal, dass die Präsentation der besten Winzer und Weine gemeinsam mit der Eröffnung von „Kultur in Langenloiser Höfen“ stattfand – durchaus eine sinnvolle Verbindung, wie die Veranstaltung wieder zeigte. Im stimmungsvoll dekorierten Arkadensaal sorgte die Gruppefür die musikalische und Bestseller-Autorfür die literarische Umrahmung. Radek bestätigte in seiner Lesung den engen Zusammenhang von Wein und Kultur, erinnerte sich an seine Einreise nach Österreich als „erste von vielen Grenzüberschreitungen“ und berichtete amüsant von den Schwierigkeiten, in Wien Deutsch lernen zu müssen. Zuvor hatte ModeratorNationalrätin, Kulturstadträtinund Vizebürgermeisterzur Attraktivität, zum aktuellen Programm und zur Geschichte der Kulturveranstaltungsserie befragt. Der Vizebürgermeister eröffnete die Serie dann offiziell.Rund 200 eingereichte Weinproben aus Langenlois, Zöbing, Gobelsburg, Reith, Mittelberg und Schiltern hatten in einem Vorverkostungsmarathon im Ursin-Haus, organisiert vom Weinbauverein Langenlois, auf dem Prüfstand gestanden. Die besten Weine aus insgesamt fünf Kategorien kamen in die Hauptkost – und dann standen die Sieger in den fünf Kategorien fest. Im Arkadensaal überreichte Österreichs Bundesweinkönigindie Urkunden an die Siegerwinzer – assistiert von Ursin-Haus-Geschäftsführerund Weinbauverein-ObmannDer Sieg in der ersten Kategorie (Grüner Veltliner leicht) ging anfür den. Den Platz 1 in der Kategoriesicherte sich das Weingutaus Schiltern mit seinem. Steinschaden kam in dieser Kategorie übrigens ebenfalls auf Platz 3. Seinen Vorjahressieg in der Kategorie „Riesling Kamptal (dac)“ konnte Winzeraus Zöbing wiederholen – mit dem Riesling. Eine Urkunde für den besten Muskateller gab es in diesem Jahr füraus Langenlois für den. In der Zweigelt-Wertung siegteaus Langenlois mit seinemAlle 15 prämierten Weine konnten im Anschluss an die Präsentation verkostet werden. Dazu gab es ein „Flying Buffet“ vom „Café & Wein“.1. Grüner Veltliner Gobelsburg - Weingut Familie Baumgartner, Gobelsburg2. Grüner Veltliner fruchtig & leicht Kamptal (dac) - Weingut Manfred Gruber, Mittelberg3. Grüner Veltliner GV - Weingut Leindl, Zöbing1. Grüner Veltliner Selektion Kamptal (dac) - Weingut Johann Steinschaden, Schiltern2. Grüner Veltliner Langenlois Kamptal (dac) - Weingut Christoph Edelbauer, Langenlois3. Grüner Veltliner Tradition Kamptal (dac) - Weingut Johann Steinschaden, Schiltern1. Riesling Terrassen Zöbing Kamptal (dac) - Weingut Familie Brandl, Zöbing2. Riesling Steinhaus Kamptal (dac) - Winzerfamilie Steiner, Langenlois3. Riesling Langenlois Kamptal (dac) - Weingut Steininger, Langenlois1. Gelber Muskateller Spiegel - Winzerfamilie Steiner, Langenlois2. Gelber Muskateller Schöntal - Weingut Wolfgang & Sylvia Groll, Reith3. Gelber Muskateller Vinum Optimum - Weingut Rabl, Langenlois1. Zweigelt Tonori 2015 - Weingut Eitzinger, Langenlois2. Zweigelt Klassik 2015 - Weingut Kirschner, Zöbing3. Zweigelt Reserve 2015 - Weingut Rosner, Langenlois