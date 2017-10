Langenlois: Ein Hauch von Paris im Sgrafittohaus am Kornplatz

08.10.2017, 18:24 Uhr

In Langenlois gibt es seit Anfang Oktober ein neues Atelier. Sandra Gilles hat sich dort der Damenmode verschrieben und bringt einen Hauch von Paris in die Stadt.

LANGENLOIS (mk) Am Samstag, 7. Oktober 2017, öffnete das Atelier(„Mode, Taschen, Accessoires“) im Hof des historischen Sgrafittohauses in der Bahnstraße 1 und damit direkt am zentralen Kornplatz seine Pforten. Die Modedesignerin Sandra Gilles entwirft und produziert dort jetzt Kleinserien und Einzelstücke für Damen. Seit fast vier Jahren lebt die gebürtige Französin in Langenlois, und jetzt betreibt sie auch ihre Werkstatt und ihr Ladenlokal in der Wein- und Gartenstadt – in einem wunderschön restaurierten und liebevoll eingerichteten, hellen Raum, der vom eindrucksvollen, historischen Hof des Sgarittohauses aus zu betreten ist.

Sandra Gilles' Karriere begann 1994 mit dem Diplom in Modedesign und Schnittechnik der Pariser Modeschule "Esmod". Sie liebt hochwertige Stoffe und Materialien und verleiht ihnen gern ein außergewöhnliches Finish. So steckt in vielen ihrer Entwürfe immer auch ein Hauch von Paris, den sie jetzt mitbringt in die Wein- und Gartenstadt.Bei der Eröffnungsparty konnten die Gäste bei Wein vom Weingutund kleinen Häppchen einen kleinen Eindruck vom französischen Savoir-vivre, von der guten Laune der Modedesignerin sowie der entspannten Atmosphäre inmitten von Stoffrollen, Nähmaschinen und feiner Ware im Atelier Gilles bekommen. Bürgermeisterkam zur Eröffnung und überreichte der Modedesignerin mit den besten Wünschen für ihr Atelier "Blumen aus Langenlois".Geöffnet hat die Modedesignerin am Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr oder jederzeit nach telefonischer Vereinbarung.www.sandragilles.com