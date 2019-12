Volles Haus bescherten das Streicher- und Bläser-Ensemble

der Wiener Philharmoniker dem Lions-Club Wörgl bei seinem traditionellen Adventkonzert in

der Pfarrkirche Wörgl.

Moderator Joch Weißbacher fand in gewohnt professioneller Manier die passenden Worte für diese außergewöhnliche Veranstaltung.

Das Publikum honorierte den Abend mit den vorgetragenen Werken von Tschaikowski, Mozart und Mendelssohn-Bartholdy mit

begeistertem Applaus.

Die vielen Helfer des Lions-Club Wörgl sorgten mit Glühwein und selbstgemachten Keksen und Basteleien für einen gebührenden Rahmen.

Präsident Reinhard Brunner freut sich über den erfolgreichen Abend und hebt hervor, dass mit dem Gewinn wieder viele

bedürftige Menschen in der Region großzügig und unkompliziert unterstürzt werden können.