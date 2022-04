„Ja es findet wieder statt“, so Bandleader Roland Trainer zu der Frage, ob es das Open Air am See auch 2022 wieder geben wird. Bereit am Abend des Open Air am See 2021 hat sich die Band kurzfristig dazu entschlossen, die erfolgreiche Veranstaltungsreihe fortzuführen. Auch 2022 haben sich die Thierseer wieder einiges für Ihre Fans und Freunde einfallen lassen.

Partystimmung vom 8. bis 10. Juli in Thiersee

Vom 8. bis 10. Juli laden die Thierseer zu ihrem zweiten Open Air am See und auch in diesem Jahr ist ein Staraufgebot an Künstlern garantiert.

Breit gefächertes Rahmenprogramm

Bereits am Freitag laden die Thierseer zu ihrer beliebten Fanwanderung mit Welcome Party. Für Stimmung sorgen neben den Thierseern selbst, die bayrische Kultband „Tomay & sei Spezlwirtschaft“ sowie die Volkstanzgruppe Thiersee. Für Verpflegung ist bestens gesorgt und die Thierseer freuen sich, mit den Fans und Freunden gemeinsam zu quatschen, zu lachen und zu feiern.

Staraufgebot beim Open Air

Am Samstag ist es dann so weit: Die Partynacht des Jahre geht über die Bühne.

Mit dabei sind u.a. Powersängerin Hannah, Gerlos Bluat, die Thierseer selbst und natürlich wieder unzählige Showacts und Überraschungen. Moderiert wird der gesamte Abend von Radio U1 Tirol Moderator Luggi Brunner. Erstmals geben die Thierseer auch einer jungen Gruppe die Chance im Vorprogramm des Open Air aufzutreten. Als Vorband haben sich über 50 Gruppen und Solokünstler beworben. Die Auslosung fiel auf die Osttiroler Newcomer-Band „Sillianer Buibm“.

Familienfrühschoppen

Am Sonntag findet der traditionelle Familienfrühschoppen statt. Feine Blasmusik- und Inntalerklänge begleiten die Gäste in den Tag. Auch die Thierseer geben am Sonntag noch ein Konzert. Beginn ist um 11:00 direkt am Open Air Gelände und der Eintritt ist kostenlos.

Infos und Tickets zum Open Air unter: www.thierseer.com