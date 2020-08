Im Rahmen der ersten Runde des alljährlichen „Tirol Cup“ lud die Schützengilde Schwoich von 21. – 22. August 2020 Großkaliberschützen aus dem ganzen Bundesland zum Wettkampf. In zwei Disziplinen traten insgesamt rund 100 Tiroler Schützen im Kampf um die Goldmedaille an den Start.

Auf eine Distanz von 25 Metern wurde jeweils mit Faustfeuerwaffen des Kalibers 9mm bzw. .38 Spezial geschossen, wobei es in zwei Disziplinen ein Maximum von 600 bzw. 400 Ringen zu erreichen galt.



Schützengilde Hopfgarten holt Doppelsieg

Bei den Herren dominierte ein Schütze ganz klar den gesamten Wettkampftag: Josef Achorner Junior (SG Hopfgarten) konnte in der Duelldisziplin auf die große Scheibe mit einer sensationellen Tagesbestleistung von 584 von 600 möglichen Ringen den Sieg für sich entscheiden – mit einem Ring Vorsprung auf Matthias Schneider (Sportschützen Brixlegg). Die Bronzemedaille ging mit Stefan Klingler mit 572 Ringen ebenfalls an einen Schützen aus Hopfgarten.

Auch auf die Präzisionsscheibe war Achorner unantastbar und holte mit einem Vorsprung von 16 Ringen auf den Zweitplatzierten Thomas Berger (Innsbrucker HG) den ersten Platz mit 379 von 400 möglichen Ringen. Den dritten Platz konnte Alexander Petz von den Sportschützen Brixlegg mit 361 Ringen für sich entscheiden.

Elke Pickert erneut unschlagbar

Bei den Damen war die aktuelle österreichische Rekordhalterin Elke Pickert, Schützin des Gastgebervereins SG Schwoich, erneut eine Klasse für sich und holte auf die Duellscheibe souverän den ersten Platz mit 572 von 600 möglichen Ringen.

In der Mannschaftswertung lag die Schützengilde Hopfgarten bei der Duellscheibe ganz klar vorne und konnte auch den 3. Rang für sich gewinnen (2. Platz SG Schwoich).

Auf die Präzisionsscheibe lag die Innsbrucker HG auf Rang 1, gefolgt ebenfalls von der SG Hopfgarten und der SG Schwoich auf den Plätzen 2 und 3.

Die 2. Runde des Tirol Cup findet am 03. Oktober unter der Leitung des Gastgebervereins SG Wörgl statt.