Der Kommentar zum BB Sport-Jahresrückblick auf 2019 enthält dieselbe Überschrift wie im Jahr 2018. Der Blick zurück mit Freude trifft es, wie schon die Jahre zuvor, auf den Punkt. Und der Eishockeysport schaffte es auch dieses Mal wieder zum Sportfoto des Jahres. Alles beim Alten also? Bei weitem nicht! Die Medienarbeiten in den Vereinen werden immer professioneller, die Sportarten immer mehr und komplexer, meine Einladungen zur Vor-Ort-Berichterstattung nehmen ebenfalls zu. Und deshalb habe ich den Rückblick 2019, gegenüber 2018, von einer einmalig 2-seitigen Gestaltung auf drei Ausgaben, mit jeweils vier Monaten, gedrittelt. Vereinsarbeit gehört belohnt, und wenn es am Ende des Jahres auch nur wenige Zeilen sind. Mein Lohn besteht in der Sichtung von nahezu 600 Sportberichten aus etwa 200 Sportseiten. Trotz der Drittelung des vergangenen Sportjahres (KW: 52/19, 01/20 und 02/20) wäre zusätzlich noch vieles erwähnenswert. Doch auch bereits neue Sportveranstaltungen im neuen Jahr brauchen ab der nächsten Ausgabe ebenfalls ihren Platz.

Ein Dankeschön schon jetzt für die Infos und Einladungen im Bezirk für 2020. Schließen möchte ich mit denselben Worten wie im letzten Jahr an dieser Stelle – viel sportlichen Erfolg für 2020 – und bleibt's vor allem gesund. Das ist nämlich das Wichtigste bei unserer Zusammenarbeit!