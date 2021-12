Als 'Vorgeplänkel' vor dem Bezirksderby am 2. Jänner zwischen dem EHC Crocodiles Kundl und HC Kufstein Dragons war der gestrige Eishockeyabend keinesfalls einzuordnen. Da ging es in beiden Spielen in Kufstein (Gegner Hohenems) und in Wattens (Gegner Kundl) um zu viel.

Die Gäste aus Vorarlberg waren mit den zwei Punkten in der Tiroler Festungsstadt zufrieden.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Kufstein punktet

Kufsteins Team holt sich nach 60 Spielminuten mit einem 2:2 Unentschieden einen Punkt gegen Tabellenführer Hohenems. Das gelang nach 12 Spielrunden bisher nur dem Tabellenzweiten aus Wattens. In einem auf gutem Niveau stehenden Spiel gingen die Gäste zweimal in Führung. Doch Fabian Zick und Herbert Steiner sorgten jeweils mit ihrem Treffer für den Ausgleich und zum Punktgewinn für die Dragons aus Kufstein. Fabian Zick scheiterte dabei in der regulären Spielzeit mit einem Penalty am in starker Form befindlichen Gästetorhüter Pascal Prugger. Nach einer torlosen Verlängerung (OT) scheiterten die Kufsteiner Drachen mehrmals am Vorarlberger Schlussmann und dadurch blieben die Gäste weiterhin in der Meisterschaft ungeschlagen.



Fabian Zick scheiterte in der regulären Spielzeit mit einem Penalty am Gästetormann.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Kundl verliert

Die Kundler spielten zeitgleich in Wattens und traten die Heimreise ohne Punktgewinn an. Wattens siegte mit 5:2. Obwohl Kundl durch einen Treffer von Sebastian Schild in Führung ging und einem Treffer von Stefan Rainer auf 3:2 verkürzen konnte, war der Sieg der Wattener Werkself kaum in Gefahr. Wattens verteidigte somit Tabellenplatz zwei gegenüber Kufstein und Kundl. Dazu Kundls Sportlichen Leiter Bruno Schiestl,



"...wir müssen jetzt das letzte Spiel im Jahr 2021 beim HCI II am 29. Dezember und das darauffolgende Heimspiel am 2. Jänner gegen Kufstein gewinnen. Uns helfen jetzt nur mehr Siege in den nächsten zwei Spielen."

Spielbeginn zum Bezirksderby zwischen Kundl und Kufstein ist in der Eis- und Stocksportarena Kundl am 2. Jänner ist um 17:30 Uhr.