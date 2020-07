NIEDERNDORFERBERG (sch). Tirols Triathlon Elite war am Wallensee nicht zu schlagen. Staatsmeistertitel in der Sprintdistanz für Triathlet Luis Knabl (Raika Tri Telfs - Pfaffenhofen) und Triathletin Therese Feuersinger (Wave Tri Team TS Wörgl - Niederndorferberg). "Sich auf eine Österreichische Meisterschaft als erste Herausforderung nach der Corona-Zwangspause einzustellen, war mental eine meiner größten bisher erlebten Herausforderungen", so eine überglückliche Therese Feuersinger nach ihrem bereits zweiten Staatsmeistertitel, der die starke Trainingsarbeit und die Vorbereitung auf eine immer noch nicht ganz klare Triathlonsaison bestätigte.



Das ÖM Damen-Podest:

1. Therese Feuersinger (Wave Tri Team TS Wörgl, T), 1:00:56 h;

2. Lisa Perterer (HSV Triathlon Kärnten, K), 1:01:30 h;

3. Julia Hauser (Triathlonclub Kagran, W), 1:01:47 h.