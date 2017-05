Moderne gentechnische Methoden in der Medizin

Forum Land: Die Bezirke Kufstein und Kitzbühel laden herzlich zur Veranstaltungsreihe MEDIZIN FÜR LAND UND LEUTE mit folgendem aktuellen Thema ein:Moderne gentechnische Methoden in der MedizinMITTWOCH, 17. MAI 2017 19.30 BIS 21.30 UHR, GASTHOF WEISSES LAMM – WÖRGL.Gentechnische Methoden in der Medizin werden unglaublich rasant weiterentwickelt.Sie bilden oft eine wichtige Basis für das Verständnis, wie es zu Erkrankungen kommt.

Darauf aufbauend können neue Behandlungsmethoden entwickelt werden. DieserVortrag gibt Einblicke in diese Methoden sowie die Fortschritte bei weit verbreitetenErkrankungen, wie zum Beispiel Herzinfarkten, Zuckerkrankheit oder Fettstoffwechselstörungen.Mittlerweile sind Hunderte von Genen bekannt, die diese Erkrankungenmitverursachen. Univ.-Prof. Dr. Florian Kronenberg ist Direktor der Sektion fürGenetische Epidemiologie der Medizinischen Universität Innsbruck. Nach dem informativenVortrag nimmt sich der Experte noch ausreichend Zeit, um Ihre persönlichenFragen zu beantworten.Medizin für Land und LeuteForum Land und die Medizinische Universität Innsbruck organisieren gemeinsam die Vortragsreihe „Medizinfür Land und Leute“.Regelmäßig finden in allen Regionen Tirols Vorträge mit anschließender Fragerunde statt. Über allgemeineund regionale Gesundheitsthemen referieren ExpertInnen der Universitätskliniken Innsbruck. Die Themen werdennach Rücksprache mit VertreterInnen vor Ort festgelegt.Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos.