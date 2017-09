KIRCHBICHL: Großzügige Spende an die Feuerwehr für die Sicherheit

30.09.2017, 14:46 Uhr

Kdt. Martin Embacher war hocherfreut über diesen Betrag und zeigte auch gleich vor dass dieses Geld bereits in ein Verkehrsleiteinrichtungssystem am Heck des Kommandofahrzeuges geflossen sei. Diese Signalanlage ist ungemein wichtig zur Absicherung insb. von Unfallstellen. Das Fahrzeug bleibt dabei weiter hinten stehen und sichert so mit diesem System das Unfallgeschehen und was noch wichtiger ist die sich dort aufhaltenden Personen wie die der Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und die Verunfallten ab. Dieses Leitsystem hat für das Kommandofahrzeug 1.700.- Euro gekostet und diese eintausend Euro von Markus Eisenmann werden dafür verwendet, großer Dank an den Spender. Vielleicht findet sich ja noch jemand für die restlichen 700.- Euro, meint der Kommandant verschmitzt.